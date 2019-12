Dornburg: Karin ist überall mit dabei

Karin Schmidt war am Sonnabend wieder in ihrem Element. Sie moderierte den Auftritt des Dornburger Volkschores bei der Seniorenweihnachtsfeier in der Turnhalle in Dornburg. „Ich mache das gern. Ich habe kein Problem, vor vielen Leuten ins Mikrofon zu sprechen.“

Die 75-Jährige, die in Jena aufgewachsen ist und seit 1963 in Dornburg wohnt, ist aber nicht nur eine leidenschaftliche Sängerin. In Dornburg gehört sie zu einem Frauen-Trio, das sich um die Ausleihe in der Bücherei kümmert. Und dann ist sie auch aus dem Rosenfest-Verein nicht wegzudenken. „Da bin ich vom ersten Rosenfest an verantwortlich für die Kinderspiele. Wir haben zu jedem Fest etwa 30 Spiele im Angebot. Die Spiele kommen immer gut an bei den kleinsten Besuchern unseres Festes“, sagte die rüstige Seniorin. Dass sie mit Kindern so gut kann, überrascht nicht. Schmidt war in ihrem Arbeitsleben Lehrerin. Von 1988 bis 2008 unterrichtete sie in Stiebritz.

„Frau Schmidt hat für mich eine Vorbildfunktion. Ich kann sie auch mal nach ihrer Meinung fragen. Ich bin zwar die Vereinschefin. Ich bin aber noch ein junger Hüpfer“, sagte Kati Schenke, Vorsitzende des Rosenfest-Vereins.

Langeweile gibt es nicht im Leben der Karin Schmidt. Sie ist auch noch freie Mitarbeiterin bei Dornburg-Tourist als Schlossführerin. „Es gab Jahre, da kam ich auf 80 Führungen im Jahr. Dann gab es Jahre, da war ich nicht so viel unterwegs. Da waren es 20.“

Ihr größter Wunsch für das kommende Jahr gilt ihrer Heimatstadt. „Ich hoffe, Dornburg entwickelt sich weiter im Tourismus. Dornburg ist eine kleine, aber schöne Stadt. Wir brauchen die Besucher und Gäste. Wir haben einiges zu bieten. Es lohnt sich immer, Dornburg einen Besuch abzustatten. Die Jahreszeit ist dabei völlig egal.“

Am ersten Weihnachtsfeiertag trifft sich die Großfamilie. Wenn alle kommen, sind es zwölf kleine und große Personen. „Ich koche wieder Klöße, Gänsebraten und Rotkohl“, sagte Karin Schmidt. Ihr größter Stolz sind die beiden Urenkel – Maya (5) und Meggy (fast zwei).