Dornburg: Orgel spielt die Hauptrolle zum Jubiläum

Die 1820 vom Orgelbaumeister Johann Christian Adam Gerhard aus Dorndorf gebaute Orgel in der Kirche St. Jacobus in Dornburg erklingt auch anlässlich ihres 200. Geburtstages am Adventswochenende.

Dornburg-Camburg. Am ersten Advent 1820 wurde in der Jacobus-Kirche Dornburg eine Orgel eingeweiht. Erbaut hatte sie Johann Christian Adam Gerhard aus Dorndorf.

Ein großes Fest mit viel Musik, einer Festrede zum Lob der Jubilarin und geselligem Beisammensein der Gäste sollte es werden. Ausrichten wollte die Dornburger Kirchgemeinde das alles am ersten Advent, genau 200 Jahre nachdem in ihrer Kirche St. Jacobus die große Gerhard-Orgel am 1. Advent 1820 eingeweiht worden war. Doch nun können die Dornburger wegen Corona das denkwürdige Ereignis nicht in diesem Rahmen feiern.