Dotsource will Jenaer Campus im Frühjahr 2027 beziehen

Jena. Planung für den Bau an ehemaliger Feuerwache am 19. April vorm Stadtrat. Gutachten sagt: Verschattung durch Hochhaus im Limit.

Vielleicht könne schon im ersten Quartal 2024 der Aushub der Baugrube beginnen für den Wohn- und Firmencampus der Jenaer Digitalagentur Dotsource auf dem Terrain der alten Feuerwache an der Saalbahnhofstraße. Und für den Juni oder Juli dieses Jahres sei denkbar, bereits Medienleitungen zu kappen und daraufhin mit dem Abriss alter Gebäude zu starten – wie auch die übliche Untersuchung des Bodens auf Schadstoffe und Kampfmittel zu veranlassen. Derart kämpferisch optimistisch hat sich Dotsource-Chef Christian Otto Grötsch am Mittwoch zu den Zeitplänen geäußert.

„Mit Lichtgeschwindigkeit“

Tatsächlich komme dieses vorhabenbezogene Bebauungsplan-Verfahren vergleichsweise „mit Lichtgeschwindigkeit voran“, sagte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und schaute dabei auf den übernächsten Mittwoch, wenn der Stadtrat über das Projekt entscheidet. Darauf würde die öffentliche Auslegung des Planwerks folgen; vom 4. Mai bis zum 16. Juni sollen die Unterlagen dann einsehbar sein (Am Anger 26 wie auch auf den Internetseiten der Stadt und von Dotsource). Gerlitz argumentiert mit der „Lichtgeschwindigkeit“, weil im Verfahren schon frühzeitig – vor einem Jahr – die Öffentlichkeit beteiligt wurde und 200 Hinweise bereits zur Modifizierung beitrugen. Die Auslegung von Mai bis Juni würde dann der Aufnahme weiterer Einwände und Vorschläge dienen, über die der Stadtrat final mit einem so genannten Abwägungsbeschluss befinden muss.

Bisheriges Quartier wird untervermietet

Das neue Modell zum Dotscouce-Campus war im März erstmals bei der Sitzung des Ortsteilrates Stadtzentrum gezeigt und eifrig diskutiert worden. Gut zu erkennen sind vorne links Rücksprünge in der Dachfassade. Foto: Thomas Beier

Wie die zeitige öffentliche Beteiligung auszusehen habe, schreibe das Baugesetzbuch nicht so genau fest, erläuterte Christian Gerlitz. Im Zweifelsfall sei eine Pressemitteilung hinreichend. Im Fall des Dotsource-Campus seien aber nicht nur die Bürger, sondern ebenso die Träger öffentlicher Belange um frühzeitige Beteiligung ersucht worden. Auch deshalb sieht Christian Otto Grötsch deutlich Licht am Ende des Termin-Tunnels: Abwägungsbeschluss und dann das Baurecht noch Ende dieses Jahres? Baugenehmigung im ersten Quartal 2024? Das Frühjahr 2027, so sagte Grötsch zum Thema Bau-Zeit, „wäre für uns der ideale Umzugstermin“. Nach Grötschs Worten würden am bisherigen Hauptsitz in der Goethe-Galerie die 5000 Quadratmeter Nutzfläche untervermietet; am neuen Campus hätten die derzeit 380 Dotsource-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in einem sechsgeschossigen Bürogebäude auf 12.000 Quadratmetern Platz. Dabei setze man weiter auf Wachstum, sagte Grötsch. Das Unternehmen sei ohne Investoren seit 17 Jahren profitabel und wachse in der letzten Zeit „jedes Jahr zweistellig“.

Samt Lebensmittelladen

Grötsch berichtete, dass das erstellte Besonnungsgutachten in der Nachbarschaft „keine Wohnbebauung ernsthaft verschattet“. Das bezieht sich vor allem auf den angeschlossenen zehnetagigen Wohnturm mit bis zu 52 Mietwohnungen, der am Südost-Rand des Gevierts stehen soll. 20 Prozent der Wohnungen werden mietpreisvergünstigt vergeben, weil auch an Azubis oder Werkstudenten und überhaupt das „untere Einkommensdrittel“ zu denken sei. Im Erdgeschoss der Bebauung sind ein Lebensmittelladen mit 800 Quadratmetern, eine Betriebskantine und ein Veranstaltungsraum konzipiert. Gemäß Bürgerhinweisen sind laut Grötsch unter anderem Elemente zur Sockelbegrünung eingefügt worden. Blindelemente zwischen den Fenstern des Sockels sollen Fläche für Photovoltaik-Zellen hergeben, und auch der Sockel des Gewerbebaus werde für Solaranlagen genutzt. Überhaupt – die Energie: 80 Erdwärmesonden kommen nach Grötsch Beschreibung in den Boden als Basis für das Heizen mit Wärmepumpe. Der Fernwärme-Anschluss ist bei Dotsource als „Backup“ verbucht, wie Grötsch sagte.

Wasser für Park aus der Zisterne

Und: Das Wasser für den „Digital Art Park“ und für die Toiletten-Spülung soll aus einer 100-Kubikmeter-Zisterne gezogen werden. Christian Gerlitz sieht neben den Vorteilen einer verdichteten Bauweise einen Mehrwert darin, dass sich die Campus-Fläche „zur Stadt hin öffnet“ und die geplante Dachbegrünung in jedem Fall besser sei als die heute noch betonierten Flächen.

Einige Fördermittel weg, Zinsen hoch: Die Finanzierung sei eine „hohe Herausforderung“, sagte Grötsch, der von einer Investition „zwischen 50 und 100 Millionen im oberen Bereich“ sprach. Gleichwohl sieht der Bürgermeister einen Investor, der viel Herzblut aufbringe und den Anspruch habe, „dass das schön ist“.