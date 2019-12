Eberhard Kalus hängt an der Geschichte Jenas

Eberhard Kalus – das ist ein Name in Jena, den wohl sehr viele kennen. Sei es der Tierbrunnen in der Oberaue, der Froschkönig-Brunnen, der Altar in der Ziegenhainer Kirche, der Wiederaufbau des Roten Turmes oder seien es die Gedenksteine auf dem ehemaligen Schlachtfeld von 1806 oder einfach die Bankstützen und Blumenschalen in der Stadt – vieles stammt aus der Werkstatt des Steinmetzes in Ammerbach. Doch nicht nur die Steinmetz- und Schrifthau-Kunst machte den 68-Jährigen bekannt. Nein, er ist auch Ortsteilbürgermeister in Ammerbach, zudem Vorsitzender der Berggemeinschaft Forsthaus, also ein vielbeschäftigter Mann. „Na ja, manchmal würde ich mir ein wenig mehr Hilfe von der Stadt schon wünschen. Es ist für mich zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass wir für jedes aufgestellte Werbebanner fürs Forstfest zahlen müssen, obwohl wir keinerlei kommerzielle Interessen haben. Da wäre etwas Kulanz schon angemessen“, sagt er.

Während der Lehrzeit Schriftlehrgang absolviert

Als junger Bursche wollte Eberhard Kalus eigentlich Autoschlosser werden. Nur gab’s keine Stelle für ihn. Und als ihm dann sein Großvater empfahl, doch mal den Beruf des Steinmetzes ins Auge zu fassen, dachte er nach – und bewarb bei der Firma Krischker in Winzerla. Bereits während der Lehrzeit absolvierte er auch einen Schriftlehrgang. „Die Schrift ist nicht nur für die Praxis des Steinmetzen wichtig. Es gibt nicht wenige Kollegen, die wegen einer Staublunge den Beruf an den Nagel hängen müssen. Mit dem Lehrgang aber hätte ich auch als Schriftsetzer arbeiten können“, erläutert Kalus, der sehr schnell großen Gefallen an seinem Beruf gewonnen hatte. Und er wollte sich selbstständig machen, einen eigenen Betrieb führen.

Meisterstück fürs Schloss Sanssouci

So lag es nahe, dass er nach der Armeezeit gleich noch die Meisterausbildung avisierte. „Mein Meisterstück, ein Zahnfries aus Sandstein, ist an einem Gebäude am Schloss Sanssouci in Potsdam eingebaut worden“, erzählt er. Weil seine Ehefrau das Ammerbacher Grundstück mit in die Ehe gebracht

Etwas, worauf Eberhard Kalus ganz besonders stolz ist: der Steinfußboden im Max-Planck-Institut für Biogeochemie am Beutenberg, den er selbst gestaltet hat. „Das war ein riesengroßes Projekt mit 60 verschiedenen Materialien“, sagt er. Verwendet wurden Gesteine aus Thüringen, Hessen und Bayern. Foto: Barbara Glasser

hatte, gab’s auch keine Probleme mit der Selbstständigkeit. Der Standort war klar, die Aufträge kamen, alles lief gut. Sogar so gut, dass auch der Sohn des Hauses sich von der Liebe zu den Steinen anstecken ließ. Er erlernte in Naumburg den gleichen Beruf, und seit 2015 leitet er das Unternehmen. Erst der Beruf und dann das Ehrenamt? Nein, das lief und läuft immer parallel bei Kalus. Denn seit nunmehr 19 Jahren ist der Ortsteilbürgermeister der Ammerbacher. „Ich habe mich nicht darum beworben. Die Bürger haben meinen Namen auf den Wahlzettel geschrieben“, sagt er, und man hört schon ein wenig Stolz heraus. Denn so etwas ist ja auch eine Anerkennung. „Ich bin da eine Art Mittler zwischen dem Ort und der Verwaltung“, sagt er über seine Arbeit. Und mitunter gebe er da auch Tipps: „Wenn man mit dem Kopf nicht durch die Wand geht, geht vieles.“ Und natürlich sei der Ortsteilbürgermeister auch zuständig dafür, das Kulturelle im Ort zu bewahren, dass Ammerbach eben Ammerbach bleibe.

Zur Berggesellschaft Forsthaus kam Eberhard Kalus dann auch eher zufällig. „Wir hatten Arbeiten am Forstturm zu erledigen. Und dort bin ich angesprochen worden“, sagt er. Nun ja, Natur und speziell der Forst mit seinen Türmen waren ja ohnehin etwas, das ihn interessierte. Also war klar, wie seine Antwort lautete. Es dauerte nicht lange, dann wurde er zum Vorsitzenden gewählt. „Wir haben uns die Instandhaltung der Wege und die Sanierung des Forstturmes auf die Fahnen geschrieben“, erzählt Kalus. Zudem solle die Geschichte des Jenaer Forstes aufgearbeitet werden, die Geschichte der Walderholung. Dafür werde es auch weitere Informationstafeln geben. „Sowohl der Forstturm wie auch der Bismarckturm, beide waren lange nicht zugänglich für die Bürger. Erst die Berggesellschaft hat das zuwege gebracht.“

Broschüre über die Denkmale im Jenaer Forst

Derzeit werde beispielsweise im Verein eine Broschüre über die Denkmale im Jenaer Forst erarbeitet, sie solle bis zum Frühjahr fertig sein. Und das sei nicht alles. Da seien die Arbeitseinsätze auf dem Forst, zwischendurch Begehungen und schließlich sichere der Verein auch die Öffnungszeiten der Türme. Denn da müsse eben immer jemand dabei sein. Es gebe noch viel zu tun in Sachen Forst, manches müsse auch noch erforscht werden, über einiges gebe es bislang nur Gerüchte. Ja, auch die Geschichte eines Zwangsarbeiterlagers, die wechselvolle Geschichte der Türme und vieles mehr. Was ihn treibt? „Ich liebe meine Heimat, unsere Stadt, ich hänge an der Geschichte“, sagt er. Und da ist es nicht so schlimm, wenn bei ihm für so ein vergleichsweise kleines Hobby wie eben das Sammeln von Zigarrenringen nicht mehr so viel Zeit bleibt wie etwa bei anderen Leuten im Ruhestand. Allerdings einen aktuellen Wunsch habe er noch: der Bismarckturm. „Er ist eingehaust, weil einzelne Zahnkranzelemente abstürzen können. „Könnte man nicht zeitnah eine Teilsanierung realisieren, damit der Bauzaun verschwinden kann? Das wäre so wunderbar.“ Dann könnte der Turm wieder komplett zu sehen sein.

Zu Himmelfahrt wurde der Froschkönigbrunnen in der Oberaue schwer beschädigt. Da die Kosten für eine Reparatur nicht eingeplant waren, stand die Wiederaufstellung lange Zeit in den Sternen. Steinmetzmeister Eberhard Kalus nahm sich der Problematik an, sicherte die Figur und reparierte diese auf eigene Kosten. Nun sinniert die Prinzessin wieder mit dem Froschkönig an ihren Platz. Am Freitag wird Jenas OB Thomas Nitzsche (FDP) Kalus danken.