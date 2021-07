Ehrenamtliche Krisenhilfe aus Jena und dem Saale-Holzland

Vom Bereitstellungsraum am Nürburgring erhalten die Einsatzkräfte ihre Aufgabenverteilung.

Jena. Feuerwehrkräfte aus Jena, Kahla, Dornburg-Camburg und anderen Orten fuhren am Montagmorgen ins Hochwassergebiet.

Am frühen Montagmorgen starteten ehrenamtliche Feuerwehrkräfte aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis in Richtung in den Kreis Ahrweiler. Die Einsatzkräfte sollen bis Freitag im Hochwassergebiet tatkräftig helfen und lösen damit andere Kräfte aus Thüringen ab.

Wie die Feuerwehr Jena mitteilt, machten sich insgesamt 32 ehrenamtliche Kameraden mit 9 Fahrzeugen auf ins Krisengebiet. Von der Sammelstelle für Einsatzkräfte, am Nürburgring, werden ihre Aufgaben koordiniert.

Unter den ehrenamtlichen Kräften sind unter anderem drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kahla mit einem Tanklöschfahrzeug sowie 16 Einsatzkräfte aus Dornburg-Camburg. Weitere Ehrenamtliche kommen aus Bürgel und Stadtroda. Insgesamt sieben Fahrzeuge stellt der Saale-Holzland-Kreis für seinen Einsatzzug bereit.