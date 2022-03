Eichplatz: Stadt Jena informiert Kaufleute und Wirte

Jena. Frühlingsmarkt und Altstadtfest sollen weitestgehend ohne Einschränkungen stattfinden können.

Ein erster Aufschlag: Am Abend informierten Stadt und Stadtwerke Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende über die Bebauung des Eichplatzes. Um das Baufeld freizumachen, starten die ersten Arbeiten nach Angaben der Verwaltung im März.

Für die Bebauung des Eichplatzes sind in diesem Jahr erste vorbereitende Arbeiten notwendig. Sie dienen der Baufeldfreimachung und schaffen so die Voraussetzungen für das 2020 beschlossene innerstädtische Entwicklungsvorhaben. Bedingt durch die Bebauung planen die Stadtwerke Jena Netze die Umverlegung einer Fernwärmetrasse, sind im Auftrag der Stadt Jena archäologische Grabungen vorgesehen und plant das Land Thüringen zeitgleich die Verlegung von IT-Leitungen zum künftigen Campus Inselplatz. Die Bauarbeiten sind vor allem im Bereich Rathausgasse, Kirchplatz, Weigelstraße und Johannisstraße geplant sowie abschnittsweise auf dem Eichplatz selbst. Erste Arbeiten beginnen bereits Mitte März in der Kollegiengasse/Zufahrt Eichplatz. In unterschiedlichen Bauabschnitten werden sich die verschiedenen Maßnahmen über das Jahr verteilen.

Über den Umfang der geplanten Arbeiten informierte Martin Fischer vom Zentralen Projektmanagement der Stadt Jena interessierte Innenstadthändler, Gastronomen und Gewerbetreibende. An dem digitalen Treffen nahmen Unternehmer aus Rathausgasse, Kirchplatz, Weigelstraße und Johannisstraße teil. Ebenfalls anwesend waren Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD), der stellvertretende Ortsteilbürgermeister für Jena-Zentrum Reinhard Bartsch, die City-Managerin Kati Cornelia Fischer-Haasis sowie Vertreter der Stadtwerke Jena Netze, des Landes Thüringen, von Jenawirtschaft, Jenakultur und den Kommunalen Immobilien Jena (KIJ).

Gewerbetreibenden frühzeitig in die Planungen einbeziehen

Ziel war es, die Gewerbetreibenden frühzeitig in die Planungen einzubeziehen und ihre Bedürfnisse an einen für alle Seiten möglichst „verträglichen” Bauablauf zu erfragen. Dabei wollen die Bauverantwortlichen den Wünschen der von zwei Jahren Pandemie stark betroffenen Innenstadthändler und Gastronomen so weit als möglich entgegen kommen. In einer regen Diskussion wurden zahlreiche Hinweise aufgenommen. Soweit dies möglich ist, fließen diese nun in die detaillierten Bauablaufplanungen ein. Erklärtes Ziel der Bauherren ist es, dass der rund um den Eichplatz geplante Frühlingsmarkt (10. bis 19. Juni inklusive verkaufsoffener Sonntag am 12. Juni) und das Altstadtfest (16. bis 25. September inklusive verkaufsoffener Sonntag am 18. September) ohne größere Einschränkungen für Kunden und Besucher stattfinden können. Auch sollen in den Sommermonaten die Flächen für die Außengastronomie im Bereich der westlichen Johannisstraße möglichst wenig eingeschränkt werden.

Kanalbauarbeiten beginnen am 14. März

Zur Baufeldfreimachung für die Eichplatz-Bebauung sind in diesem Jahr bereits erste Arbeiten nötig. So müssen die Stadtwerke Jena Netze eine ganze Reihe von Versorgungsleitungen aus dem Eichplatz heraus in umliegende Straßen verlegen. Los geht es schon am 14. März mit Kanalbauarbeiten in der Kollegiengasse und am Fuße des JenTower. Größte Einzelmaßnahme ist die Umverlegung der derzeit quer über den Eichplatz führenden Fernwärmeleitung in die Johannisstraße. Sie soll in mehreren kleineren Bauabschnitten zwischen Mai und November umgesetzt werden. Parallel werden Strom-, Gas- und Trinkwasserleitungen, Abwasserkanäle sowie IT-Kabel umverlegt und erneuert. Zudem sind von Mitte Juni bis Ende November im Auftrag der Stadt Jena archäologische Grabungen auf dem Eichplatz geplant. Parallel zu den beschriebenen Maßnahmen errichtet das Land Thüringen im Bereich Kirchplatz/Weigelstraße/Rathausgasse eine IT-Anbindung des künftigen Campus Inselplatz. Weitere Informationen folgen, sobald konkrete Bauabschnitte und Bauzeiten feststehen.