Eile geboten beim Kita-Umbau in Orlamünde

Orlamünde. In Orlamünde werden mehr Krippenplätze gebraucht. deshalb wird der Kindergarten „Marienkäfer“ umgebaut.

Der Stadtrat von Orlamünde hat den Haushaltsplan für 2021 abgesegnet mit einem Volumen von insgesamt etwa 1,7 Millionen Euro. „Allerdings unter der Maßgabe, dass noch im Juni ein Nachtragshaushalt entsteht, da noch Änderungen hinzukommen“, sagt Bürgermeister Uwe Nitsche (FWG). Dies betrifft insbesondere die Kindertagesstätte „Marienkäfer“, in der bald Bauarbeiter ein und aus gehen.

Kindgerecht zugeschnittene Sanitäranlagen, die Erneuerung der Elektrik und ein angenehmes Umfeld zum Spielen und Lernen: All das soll in den kommenden Monaten in der oberen Etage umgesetzt werden. In der Stadt können damit zusätzlich benötigte Plätze für die Krippenkinder entstehen. Der Bereich soll zudem als Ausweichquartier dienen, wenn andernorts Sanierungen in Kindergärten anstehen oder es eine Havarie gibt.

Bereits im Vorjahr beantragte Fördermittel wurden nun im April bewilligt, sagt Beate Weber, Bauamtschefin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Südliches Saaletal. Die VG ist Träger der Kita und damit Antragssteller. „Wir haben eine sehr straffe Terminkette“, erklärt sie. Denn bis Ende Oktober, so will es der Fördermittelgeber, müssen die Mittel verbaut sein. Das Land Thüringen begleicht fast 90 Prozent der beantragten Kosten von gut 200.000 Euro. Die eingeschränkte Ausschreibung werde nun vorbereitet, sodass im Juli mit Baubeginn gerechnet wird. Ein Umbau im Schnelldurchlauf, aber keiner, der die Kleinen in Orlamünde in ihrem Alltag beeinträchtigen soll. „Der Kita-Betrieb läuft ganz normal weiter“, sagt Beate Weber.

Die Stadt Orlamünde profitiert auch andernorts von Fördermitteln. So können die Burgmauer an der Kemenate sowie die Brandmeldeanlage erneuert werden, wobei ein Eigenanteil von 8000 Euro zu tragen ist, sagt Nitsche. Weitere Investitionen werden in die Schutzausrüstung der freiwilligen Feuerwehr und in zwei Leitungen getätigt, die unter der B 88 die Löschwasserversorgung von der Saale in die Unterstadt gewährleisten sollen, ohne dass die Bundesstraße im Fall der Fälle gesperrt werden muss. Fördermittel zur Erneuerung der Löschwasser-Versorgung in der Oberstadt seien betragt. Die Fenster an der Westseite des Feuerwehr-Vereinsheims sollen ausgetauscht werden. Der Bauhof erhält zudem neue Technik. Im Straßenbau investiert die Stadt unter anderem in die Anbindung des neu geschaffenen Wirtschaftsweges vom Landesbauamt zur Straße In den Weiden.