Endlich auf Jenas Bühne: Eine Frau auf der Suche nach sich selbst

Jena. Anderthalb Jahre später feiert das Stück „Baby don’t hurt me“ am Theaterhaus Jena Premiere. Es gilt die Regel 2G+.

Vor reichlich drei Jahren war auf dem Theater-Portal „Nachtkritik“ zu lesen: „Sie heißt Anna, Anna Schmidt. Und sie ist der Star des Abends.“ Anna war eine der Laiendarsteller der Produktion „Jena macht es selbst“, mit der das niederländische Theaterkollektiv Wunderbaum seine Arbeit im Theaterhaus Jena begonnen hatte. Die junge Nachwuchsregisseurin Susanne Frieling, die damals Regieassistentin in Jena war, hat Anna in dieser Zeit kennengelernt und beschlossen, einen Abend für Anna zu entwickeln. Anna selbst beschreibt diese Gegebenheit: „Ich kam wie aus dem Nichts“. So entstand mit ihr und dem Schauspieler Lukas David Schmidt (die Namensgleichheit ist Zufall) die Produktion „Baby don’t hurt me“, die am 24. April 2020, also vor über anderthalb Jahren, Premiere haben sollte. Corona hatte das verhindert – bis jetzt.

Vor drei Jahren lobte das Portal „Nachtkritik“ Anna Schmidt. Sie sei der Star des Abends gewesen. In der neuesten Produktion des Theaterhauses gibt es ein Wiedersehen mit der Nachwuchsschauspielerin. Foto: Joachim Dette

Anna ist inzwischen 19 Jahre alt und von „Baby don’t hurt me“ können nun endlich die Premiere am 1. und Folgevorstellungen am 2., 3. und 4. Dezember gezeigt werden. Für die Stückentwicklung „Baby don’t hurt me“ hat sich die Regisseurin von Nabokovs berühmten Roman „Lolita“ inspirieren lassen und Texte von ihrer Darstellerin Anna verwendet. Entstanden ist die Geschichte einer jungen Frau auf der Suche nach sich selbst.

Im Spiegel einer Welt, in der Frauen zu häufig Projektionsflächen für männliche Vorstellungen sind, emanzipiert sie sich vom sie beherrschenden Erwartungsgefüge. Im Gegenspiel mit einem Mann entspinnt sich ein zartes Geflecht aus Nähe und Selbstbestimmung, Realität und Imagination und immer wieder auch Begehren. Die zwei Pole – erwachsen-jugendlich, männlich-weiblich – stehen sich gegenüber, verhandeln ihre Position zueinander und versuchen, die eigene Freiheit und Erfüllung zu finden.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information Jena, Restkarten an der Abendkasse.

Wie das Theaterhaus betont, gelten ab dem 1. Dezember auch hier die 2G+-Regeln. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher müssen nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern zusätzlich ein Negativ-Testergebnis vorweisen. Das kann aus einem der Testzentren oder vom Arbeitgeber stammen, darf aber nicht älter als 24 Stunden sein. Außerdem räumt das Theaterhaus von 19 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit ein, mit mitgebrachtem Material einen Selbsttest zu vollziehen.