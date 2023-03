Endlich wieder Gurkensalat in Jena!

Meine Meinung: Preisrutsch im Supermarkt und eine ernüchternde Undercover-Recherche in der Mensa am Ernst-Abbe-Platz.

Neben vielen Themen der Kommunalpolitik war zuletzt der Gurkenpreis ein enormer Aufreger. Spätestens bei 1,99 Euro für eine Gurke im Supermarkt wurde Gurkensalat zum echten Luxusgut, den sich nur noch Bewohner des Hausbergviertels leisten konnten. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um eine Bio-Gurke, die mit taufrischem Wasser aus nachhaltigen Quellgebieten Ostsachsens benetzt wurde. Die Rede ist von der konventionellen Standardgurke, die unlängst noch für 49 Cent in den Regalen lag. Jetzt kommt aber ein Preisrutsch in Gang, der Hoffnungen weckt. Nach den Zwischenschritten 1,69 Euro und 1,49 Euro ist der nächstgelegene Supermarkt schon bei 1,29 Euro angekommen.

Thomas Beier Foto: Thomas Beier

Unter Gurkenfreunden hält sich übrigens hartnäckig das Gerücht, dass es Jenas besten Gurkensalat in der Mensa am Ernst-Abbe-Platz gibt. Der schmeckt wirklich vorzüglich. Undercover fragten wir deshalb in der Mensa nach, was ist das Geheimnis dieses bestimmt hausgemachten Salates? Ist es ein besonders gutes Öl, Freyburger Winzer-Essig oder der frischgehackte Dill? Nö, lautete die Antwort. Es gebe einen besonders guten Lieferanten. „Der Gurkensalat kommt fertig in Eimern.“ Ach Mann!