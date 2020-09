Jena. Noch helfende Hände für den Freiwilligentag gesucht: Bürgerstiftung ruft zu Engagement in Jena auf.

“Engagiert mit Abstand“ – Freiwilligentag unter Coronabedingungen in Jena

Bürgerstiftung lädt alle Bewohner Jenas ein, sich am Samstag im Stadtgebiet zu engagieren. Die Freiwilligenagentur passt die zahlreichen Mit-Mach-Aktionen der aktuellen Corona-Situation an. „Engagiert mit Abstand!“ – das ist in diesem besonderen Jahr die Idee des Freiwilligentages. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Viele der Aktionen finden unter freiem Himmel statt, so beispielsweise „Stolpersteine polieren“, „Stich die Zackenschote!“ oder der Biotop-Pflegeeinsatz im Leutratal. Zudem gibt es in diesem Jahr auch einige Aktionen, an denen sich die Teilnehmenden von daheim aus beteiligen können.

So gibt es die Aktion „Zeig Maske“ in Zusammenarbeit mit der Unicef AG, bei der Alltagsmasken genäht werden können. Auch die Aktion „Brieffreundschaften“ kann bequem von zu Hause aus stattfinden. Zwar sind die ersten Einsatzstellen schon ausgebucht, aber es werden immer noch viele helfende Hände gesucht.

Die Aktion in Jena ist Teil des Thüringer Freiwilligentages. Hauptsponsor der Veranstaltung ist wie schon in den vergangenen Jahren die Jenapharm GmbH & Co. KG. Dank ihrer Unterstützung kann allen Teilnehmenden ein T-Shirt zur Verfügung gestellt werden.

Online-Anmeldung bis 10. September unter www.buergerstiftung-jena.de/

aktionen – weitere Informationen unter Telefon 03641 / 6392920

