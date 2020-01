Entscheidung über Zukunft des Kahlaer Jugendclubs vertagt

Es bleibt vorerst offen, wer den Jugendclub in Kahla künftig betreibt. Der Kreis-Jugendhilfeausschuss entschloss sich, die Beschlussfassung für einen neuen Träger auf Mai zu verschieben. Grund dafür sind aber weniger Bedenken gegenüber den einzigen zugelassenen Bewerber, dem Bildungswerk Blitz e.V., sondern vielmehr „offene Fragen“, wie Ausschussvorsitzende Lilly Krahner (CDU) betont.

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Saale-Holzland hatte zuletzt gegenüber dem Kreis bekanntgemacht, sich als Betreiber des Kinder- und Jugendtreffs „Screen“ zurückziehen zu wollen, weil dies nicht mehr ins Portfolio passe und der Club Zeit und Ressourcen fresse (wir berichteten).

Das Landratsamt in Eisenberg setzte daraufhin ein Interessenbekundungsverfahren in Gang, um einen neuen freien Träger zu finden, an den die Aufgaben für den Jugendclub und die Jugendarbeit im südlichen Saaletal übertragen werden können.

Stadt muss in Prozess eingebunden werden

Allerdings muss im Vergabeprozess auch die Stadt Kahla involviert werden, sagt Krahner, da vor Jahren ein Vertrag betreffs des Jugendclubs zwischen Kommune und Kreis geschlossen wurde. Vertreter von Awo, Blitz, Landratsamt und Stadtverwaltung müssten sich in den nächsten Wochen an einen Tisch setzen, um vertieft über die Vergabe zu sprechen.

„Die Stadt zahlt einen nicht unerheblichen jährlichen Anteil von 18.000 Euro für den Jugendclub und sollte auch beteiligt werden“, sagt Krahner. Der Kreis bezuschusst den Club als zentrale Anlaufstelle des Jugendkompetenzzentrum Region Süd zudem mit 70.000 Euro jährlich, von denen 40.000 Euro vom Land Thüringen über die örtliche Jugendförderung kommen, teilt ein Kreis-Sprecher auf Nachfrage mit.

Die Zeit bis Mai müsse zudem genutzt werden, um einen Überblick über die Betriebskosten zu erhalten, die sich durch den Einbau einer neuen Gastherme verändern. Blitz und Awo hätten sich außerdem bislang noch unzureichend über die Übergabe unterhalten, die voraussichtlich im Spätsommer erfolgen soll.

„Es ist angestrebt, möglichst schnell die offenen Fragen zu klären. Wir müssen in vielen Punkten Rechtssicherheit erlangen“, sagt die Jugendhilfeausschuss-Vorsitzende. Eine gute Nachricht für die Kinder und Jugendlichen: Der Jugendclub bleibe weiter wie gewohnt geöffnet.

Landesjugendring als Bewerber abgelehnt

Neben dem Bildungswerk Blitz e.V. hatte sich auch die Landesjugendring der Awo um die Trägerschaft beworben, war allerdings nicht ins Auswahlverfahren gelangt, da er „keine hauptamtlichen Strukturen im Kreis“ vorhalte und damit kein anerkannter freier Träger im Kreis sei, sagt Krahner.

Das Bildungswerk Blitz e.V. dagegen betreibt bereits das Projekt Demokratieladen in Kahla und ist für die mobile Jugendarbeit im südlichen Saaletal zuständig. Das Team organisierte in der Vergangenheit Ferienprogramme, die auch im Jugendclub stattfanden. „Als langjähriger und erfahrener Träger“ wolle man „die eng geknüpfte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der Stadt Kahla und den freien Trägern der Kinder-und Jugendhilfe fortsetzen und erweitern“, heißt es in der Bewerbung des Bildungswerkes.

Das Bildungswerk will den Schüler- und Jugendtreff „JC Screen“ als niedrigschwelliges, freiwilliges Angebot erhalten und ihn kontinuierlich öffnen. Gruppen oder einzelne Schüler sollen sich dort treffen, um ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse umzusetzen. Zudem sollen ehrenamtliche Strukturen aufgebaut werden, „die das offene Haus entweder als solches unterstützen oder eigene Angebote unterbreiten“. Neben einer sozialpädagogisch ausgebildeten Fachkraft als Ansprechpartner will das Bildungswerk zudem einen Mitarbeiter über den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr rekrutieren.