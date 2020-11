Erlös vom Sonnenblumenfeld in Bucha für guten Zweck

Ein großes Feld Sonnenblumen zum Selberpflücken hatten die Bauern der Buchaer Agrargenossenschaft am Ortseingang angelegt. Das Geld, das die Blumenpflücker dafür in die Kasse geworfen haben, hat die Agrar-Chef Hartmut Kurth aufgestockt. Es macht jetzt den „Kleinen Strolchen“ vom Kindergarten Freude und der Elterninitiative krebskranker Kinder.

Ein großes Feld Sonnenblumen zum Selberpflücken hatten die Bauern der Buchaer Agrargenossenschaft in diesem Jahr am Ortseingang angelegt. Das Geld, das die Blumenpflücker dafür in die Kasse geworfen hatten, hat jetzt die Elterninitiative krebskranker Kinder in Jena erhalten. Der Agrarbetrieb hatte die Summe auf 500 Euro aufgestockt, um dem Verein Jfinanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Auch der Kindergarten im Ort hat von Unternehmenschef Hartmut Kurth einen dicken Spendenscheck über 680 Euro bekommen. „Für die Erzieher und Kinder ist das Jahr 2020 eine große Herausforderung. Unser Betrieb geht nur weiter, wenn auch die Kinder der Mitarbeiter eine gute und sichere Betreuung haben. Dafür wollen wir danke sagen“, erklärt er. Die Kinder werden sich über die neuen Spielsachen, die für das Geld angeschafft werden sollen, bestimmt freuen. Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten beschränkt sich jedoch nicht auf diese Spende. Bei jedem Hoffest in der Vergangenheit waren die „Kleinen Strolche“ mit einem Programm beteiligt. Und auch, wenn es beim „Milchtag“ um gesunde Ernährung geht, bringen die Bauern eigene Produkte vorbei.