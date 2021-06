Es wird groovig: Sommerkonzerte im Jenaer Blues-Kaffee

Jena. Das Duo Andi Unter & Simon Dahl gestaltet die 99. und die 100. Auflage des Blues-Kaffees in Jena.

Zum 99. Blues-Kaffee in der Distelschänke am Fuße des Jenzig spielt das Duo Andi Unter & Simon Dahl am Sonntag, 27. Juli, 17 Uhr. Da es für diesen Tag nur noch wenige Karten gibt, werden die beiden am Montag, 28. Juli, 18 Uhr, noch mal spielen und so die 100 vollmachen. Geboten werden Resonatorgitarren, Mundharmonika, Mandoline und Fiddle. Der Stil lässt sich zwischen Mississippi Blues und New Orleans Jazz verordnen und groovt wie eine Dampflok!

Weitere Konzerte: 25. und 26. Juli: Tom Shaka (USA) – The Bluesman; 29. August: Max & Veronica – Oldtime Blues & Ragtime; 19. September: Lars Vegas –Delta Roll & deutsche Lieder.

Karten unter Telefon 036424/220 07.