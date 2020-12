Nach acht Semestern Jurastudium zog Lisa Förster die Notbremse und sattelte um auf eine duale Berufsausbildung. Dort erschienen ihr die Perspektiven einfach besser: ein solider Beruf mit Zukunft, die Chance in Jena bleiben zu können und dennoch deutschlandweite Möglichkeiten zu besitzen.

Also bewarb sie sich bei der Debeka-Versicherung in Jena für eine Ausbildung als Kauffrau für Versicherung und Finanzen.

Die dreijährige Ausbildung schloss sie im Sommer mit der Note Eins ab und wurde sogar mit 92 Punkten in ihrer Fachrichtung beste Auszubildende in ganz Thüringen. Dafür erhielt sie am Donnerstag von Matthias Säckl, Aus- und Weiterbildungschef der IHK Ostthüringen, eine Urkunde und einen Weiterbildungs-Gutschein.

Die Debeka in Jena ist für Säckl schon lange eine Top-Adresse in puncto Ausbildung mit Qualität. Für Jenas Debeka-Chef Andre Günther war es klar, Lisa Förster gleich zu übernehmen. Man sei im Übrigen auch an neuen Lehrlingen interessiert.