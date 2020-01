Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Extrem-Wetter: Neue Broschüre informiert Jenaer Hausbesitzer

Starkregen, Sturzfluten, Sickerwasser, aufsteigendes Grundwasser – Extremwetterereignisse werden auch in unserer Region immer häufiger. Auf rund 134 Millionen Euro summierten sich nach Berechnungen der Versicherungswirtschaft in den vergangenen 15 Jahren die Sachschäden an Thüringer Gebäuden und Grundstücken infolge von Extremwetterereignissen. Sich dagegen zu schützen, ist nach den geltenden Vorschriften die ausdrückliche Pflicht des Grundstückseigentümers. Darauf weist der Zweckverband Jena-Wasser hin.

Kommt es zum Beispiel bei besonders starkem Regen zu einer Überlastung des Kanalnetzes, haftet aufgrund höherer Gewalt der Zweckverband nicht für eintretende Schäden.

Wie sich Immobilienbesitzer gegen Naturkatastrophen und deren Folgen wappnen können, zeigt der Zweckverband Jena-Wasser in einer neuen Broschüre auf. Das Heft trägt den Titel „Wassersensibel planen und bauen – Leitfaden zur Starkregenvorsorge für Hauseigentümer, Bauwillige und Architekten“.

Broschüre enthält konkrete Handlungsanweisungen

„Infolge des Klimawandels rechnen wir damit, dass solche Extremwetterereignisse künftig noch häufiger auftreten werden“, sagt Frank Große vom Bereich Abwasser bei den Stadtwerken Jena, die als technischer Betriebsführer für den Zweckverband Jena-Wasser tätig sind. „Einerseits scheint der Gesamtniederschlag in den Sommermonaten zurückzugehen, andererseits fallen einzelne Regenereignisse deutlich stärker aus. Oft sind dann Gewässer und Kanalnetz mit der binnen kürzester Zeit anfallenden Niederschlagsmenge überfordert. Einen vollständigen Schutz dagegen können wir nicht bieten. Hier ist jeder Grundstücksbesitzer selbst gefragt, sein Eigentum entsprechend abzusichern.“

Die Broschüre enthält zahlreiche Grafiken und Schaubilder, konkrete Handlungsanweisungen, praktische Tipps und umfangreiche Checklisten. Dem Leser wird gezeigt, wo Schwachstellen am Gebäude und Grundstück liegen, wie sie aufgespürt, und vor allem wie sie beseitigt werden können. Die Broschüre wurde gemeinsam mit den Stadtwerken Jena und der Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen veröffentlicht.

Die Broschüre ist kostenlos in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Jena-Wasser in der Rudolstädter Straße 39 in Jena (Stadtwerke-Haus) erhältlich. Auch kann die Broschüre online unter www.jenawasser.de eingesehen werden.