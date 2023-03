Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Kahla zog umfangreiche Ermittlungen nach sich. (Symbolbild)

Fahrkartenautomat in Kahla gesprengt: 25.000 Euro Schaden

Kahla. Drei Männer haben am Sonntagabend in Kahla versucht, einen Fahrkartenautomaten zu sprengen. Sie sollen dafür illegale Feuerwerkskörper genutzt haben.

Ein Fahrkartenautomat ist am Sonntagabend an der Haltestelle der Deutschen Bahn in Kahla zerstört worden. Unmittelbar nach der Tat, gegen 22 Uhr, wurde die Polizei informiert. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und drei Personen gesichtet, welche sich fluchtartig von der Haltestelle entfernten.

Die Landes- und Bundespolizei leiteten unmittelbar die Untersuchungen am Tatort ein. Da zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war, um welche Explosivstoffe es sich handelte, mussten die Entschärfungs-Experten der Bundespolizei hinzugezogen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge kamen Böller und Pyrotechnik zum Einsatz, die hierzulande nicht käuflich zu erwerben und verboten sind. Ein 16-Jähriger, der in der Nähe des Tatorts aufgespürt wurde, ist vorläufig festgenommen worden. Der justizielle Bereitschaftsdienst ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei ihm an.

Ermittler finden Brecheisen, Bolzenschneider und Hammer

Im Zuge der Ermittlungen konnten die beiden Komplizen des 16-Jährigen (21 und 19 Jahre) ausfindig gemacht werden. Bei den Wohnungsdurchsuchungen lag das Augenmerk auf Sprengutensilien und elektronischen Speichermedien. Die Ermittler fanden darüber hinaus Brecheisen, Bolzenschneider, Hammer und Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Alle drei Personen wurden nach Abschluss der Wohnungsdurchsuchungen in Gewahrsam der Polizeiinspektion Saale-Holzland gebracht. Bis in die frühen Morgenstunden sicherten die Beamten verfahrensrelevante Beweismittel und Spuren. Im Laufe des heutigen Tages soll über weitere haftrechtliche Schritte beim zuständigen Gericht entschieden werden.

An das Automateninnere gelangten die Tatverdächtigen jedoch nicht. Gleichwohl war der Angriff derartig heftig, dass der Automat für den weiteren Gebrauch nicht mehr in Frage kommt. Eine erste Schätzung der Schadenssumme beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Ticketautomat in Schwarza mit Böllern attackiert

Vor zwei Wochen ist es am Haltepunkt Rudolstadt-Schwarza zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Dabei ist ein worden. Spezialisten des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei ermittelten, dass nicht zugelassene Pyrotechnik verwendet worden war, um den Automaten zu sprengen.

Nun wird zu einer möglichen Verbindung zwischen beiden Taten ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.