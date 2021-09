Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen - 37-Jähriger verliert bei Diebstahl seinen Ausweis - Feuerwehr bricht Tür auf

Jena. Außerdem entwendeten unbekannte Diebe das Spiegelglas eines Autos. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen

Eine Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto hat sich am Mittwochmorgen in der August-Bebel-Straße in Jena ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 30-jährige Radfahrer auf dem Radweg der August-Bebel-Straße in Richtung Stadt.

Der Audi-Fahrer indes befuhr die Katharinenstraße in Richtung August-Bebel-Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt des herannahenden Fahrradfahrers, sodass es folglich zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 30-Jährige stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

37-Jähriger verliert bei Diebstahl seinen Ausweis

Ein 37-jähriger Mann hat am Mittwoch nicht nur Diebesgut mitgenommen, sondern auch gleich dankenswerterweise ein Dokument hinterlassen, welches seine Identität verrät. In einem Supermarkt in der Friedrich-Zucker-Straße in Jena verpackte der Dieb laut Polizeiangaben Waren in seinem mitgeführten Rucksack.

Im Kassenbereich bezahlte er einige Dinge, ohne aber die Sachen in seinem Gepäck auf das Kassenband zu legen. Während seiner anschließenden Flucht konnte der Dieb kurzzeitig durch einen Mitarbeiter festgehalten werden und verlor hierbei seinen Ausweis.

Anschließend konnte der Mann allerdings doch entkommen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten trotz intensiver Nahbereichsfahndung den Langfinger nicht mehr ausfindig machen.

Feuerwehr bricht Tür wegen Brandmelderalarm auf

Eine Feueralarmmeldung ist am frühen Mittwochabend bei der Rettungsleitstelle Jena eingegangen. Wie die Polizei mitteilte, löste ein Brandmelder in einer Wohnung im Spitzweidenweg Alarm aus.

Nachdem die Feuerwehr vor Ort eingetroffen ist, wurde auf Klopfen und Klingeln die betreffende Wohnungstür nicht geöffnet, sodass diese gewaltsam geöffnet wurde, um mögliche Gefahren zu unterbinden. Doch nicht nur vom Bewohner, sondern auch vom vermeintlichen Feuer fehlte jede Spur.

Lediglich ein defekter Brandmelder konnte in der Wohnung festgestellt werden. Nach eingehender Prüfung, dass kein Brandfall vorliegt, wurde der "Störenfried" ruhiggestellt und die Wohnung wieder verschlossen.

Diebe entwenden Spiegelglas eines Autos

Unbekannte haben am Mittwoch ein Spiegelglas eines Autos in Jena entwendet. Das Fahrzeug war laut Polizeiangaben in der Leipziger Straße in Jena abgestellt.

Als die Fahrzeugnutzerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie das Fehlen des Glases am linken Außenspiegel feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

70-Jähriger schwer verletzt: Auto überschlägt sich auf Waldweg bei Oberhof

83-Jährige verliert in Rudolstadt 10.000 Euro: Polizei nimmt drei mutmaßliche Trickbetrüger fest

Streit wegen Ofen eskaliert - Junge Frau landet auf Dach - Einbruch mit fünf Parkpollern scheitert

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.