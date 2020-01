Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena: Für diesen Spieler ist das Trainingslager vorbei

Es ist wohl doch schlimmer als zunächst vermutet. Am Mittwoch verletzte sich FCC-Spieler Ole Käuper beim Training am Sprunggelenk. Am Samstagvormittag signalisierten die Jenaer Betreuer vor Ort, dass es für den Mittelfeldspieler in Antalya nicht weitergehe.

Käuper, der im Camp seinen 23. Geburtstag feierte, wird aller Voraussicht nach am Sonntag zusammen mit Präsident Klaus Berka zurück nach Deutschland reisen. Dort folgen weitere Untersuchungen.

