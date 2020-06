FCC-Führung im Jenaer Stadion schriftlich beschimpft

Unmutsbekundungen vollzogen Unbekannte am vergangenen Wochenende im Stadion in Jena. Wie am Sonntagmorgen der Polizei gemeldet wurde, haben unbekannte Täter im Bereich des Stadions in der Oberaue mehrere Graffiti angebracht. Insgesamt sieben Stück in einer Größe von 5 mal 3 Meter zählte der Platzwart. Der oder die Täter mussten über Zäune klettern, um die Schriftzüge in hell- und dunkelblauer Farbe anzubringen. Nach Angaben einer Sprecherin der Jenaer Polizei wurde die Vereinsführung des Fußballclubs mit den Graffiti in unflätiger Art und Weise beschimpft. Nach dem jüngsten Spielwochenende steht der FC Carl Zeiss Jena als 3. Absteiger der dritten Liga fest.