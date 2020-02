FDJ wirft Jenaer Kritikern vor, ihnen gehe es nur ums Geld

Das Saubermachen von Jenaer Straßenschildern soll die FDJ bezahlen. Dieser Ansicht ist CDU-Stadtrat Bastian Stein. Vor einigen Tagen waren Straßenschilder mit den Namen von Antifaschisten überklebt oder als „Straße der Jugend“ bezeichnet worden. Stein hält die Aktion, die offenbar außerhalb Jenas geplant wurde, in der jetzigen Thüringer Situation, in der sich alle „um verbale Abrüstung bemühen“, für unnötig.

Aus Jena gab es weitere Kritik an der Aktion. Die verteilten Flugblätter wurden als verletzend empfunden, denn an die Monopoljugendorganisation der DDR haben einige Bürger noch unangenehme Erinnerungen. Andere empfinden das Wiederaufziehen der FDJ-Fahnen als schwere Beleidigung für alle DDR-Opfer.

Zudem gab es besonders aus Lobeda die Sorge, das Umkleben von Schildern könne Verwirrung auslösen, wenn etwa Rettungskräfte mal in die Stauffenbergstraße müssten, die nun aber als Magnus-Poser-Straße beschildert sei. Andere Jenaer sahen in der Aktion keinen Sinn, da an den Antifaschisten, der 1944 im KZ Buchenwald starb, bereits mit einem Straßennamen in Jena-Ost erinnert werde.

Zentralrat der FDJ äußert sich zu Jenaer Aktion

Inzwischen liegt auch eine Stellungnahme der Urheber vor. Die Mail ist allerdings nicht namentlich unterschrieben, sondern nur mit den Worten „Revolution & Sozialismus“ gezeichnet. Die Zentrale der FDP befindet sich in Berlin. Adresse des Zentralrates der FDJ ist das Karl-Liebknecht-Haus. In dem Bürohaus befindet sich auch die Bundesgeschäftsstelle der Partei Die Linke.

„Wenn sich über Kosten beschwert wird, die entstanden sind, der sollte sich doch lieber fragen warum es denn nur noch um das Geld geht und nicht mehr um den Menschen“, heißt es in der Stellungnahme. Und wer die Dopplungen von Straßennamen bemängele, sollte sich lieber einmal fragen, ob die jeweiligen Prioritäten richtig gesetzt sind, so weiter im Text. Der FDJ gehe es nicht um „kleine Reförmchen oder Kritik am Stadtbild“. Jena sei als einer von fünf Standorten für revolutionäre Aktionen vorgesehen. Am 3./4. Juli will die Gruppe auf Jenaer Straßen und Plätzen, in Wohnvierteln und Schulen präsent sein.

Nach Auskunft der Jenaer Polizei ist die FDJ in den neuen Bundesländern nicht verboten. Etwas anderes gelte in den alten Bundesländern, wo die „FDJ-West“ 1951 als verfassungsfeindliche Vereinigung eingestuft wurde.