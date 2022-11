Forschung in Jena: Was uns Flurnamen über die Ortsgeschichte verraten

Jena. Workshop in Jena bildet Laien in Heimatforschung aus

Manchmal steckt die ganze Geschichte eines Ortes in einfachen Bezeichnungen von Landschaften oder markanten Landmarken. „Flurnamen verraten viel über die Entwicklung der Kulturlandschaft, historische Ereignisse oder regionale Geschichte. Sie sind quasi eine Brücke zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft“, sagt Barbara Aehnlich. Die Wissenschaftlerin vom Institut für Germanistische Sprachwissenschaft der Jenaer Universität hat sich seit Jahren der Erforschung von Flurnamen verschrieben. Seit 2006 leitet sie das beim Heimatbund Thüringen angesiedelte Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, dessen Ziel eine flächendeckende Erfassung aller Flurnamen in Thüringen ist. Geschätzt gibt es in Thüringen 300.000 verschiedene Flurnamen. Erst etwa 150.000 sind aktuell erfasst.

Es wartet also noch viel Arbeit auf Wissenschaftler und ihre an Orts- und Regionalgeschichte interessierten Helfer. Um Laien für diese Tätigkeit zu interessieren und ihnen das nötige Rüstzeug zu geben, veranstalten Barbara Aehnlich und Mitglieder des Heimatbundes am 2. Dezember wieder einen Flurnamenworkshop in Jena. Barbara Aehnlich und Tabea Stolte stellen den Teilnehmern das Gemeinschaftsprojekt vor, David Brosius hat Flurnamen mit jüdischem Bezug untersucht, Achim Fuchs hat sich mit Namen als Geschichtsdenkmalen beschäftigt, und der Großeutersdorfer Ortschronist Jens Hild berichtet von seinen Erfahrungen als Flurnamensammler. Daneben gibt es praktische Hinweise zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Flurnamenprojekt. Anschließend zeigen Beispiele aus der Praxis, welche Möglichkeiten das Thüringische Flurnamenportal und die ehrenamtlichen Sammlungen bieten und wie die konkreten Ergebnisse der ehrenamtlichen Mitarbeit aussehen können.

Die Teilnahme am Workshop ist für alle Interessierten kostenfrei möglich. Eine Anmeldung vorab wird erbeten per E-Mail an flurnamen@uni-jena.de. (AS)

Flurnamenworkshop, 2. Dezember, 17-19 Uhr, Universität Jena, Campus Carl-Zeiß-Straße 3, Hörsaal 7, 1. Stock