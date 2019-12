Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau stürzt und bekommt Anzeige - Schon wieder Mazda gestohlen - An Autos randaliert

Fahrradfahrerin stürzt und bekommt auch noch Anzeige

Sonntagnacht gegen 3 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Nollendorfer Straße, Ecke Spitzweidenweg gerufen. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad neben einer Freundin her. Dabei stürzte sie jedoch auf einmal und verletzte sich im Gesicht. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Radfahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die junge Frau wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Mazda gestohlen

Am Samstagmorgen musste ein 55-Jähriger, welcher zu Besuch in Jena war, feststellen, dass sein Mazda CX 5 weg war. Nach einer Suche und Recherche bestätigte sich der Verdacht. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zu Samstag den Mazda vom Parkplatz in Jena, Fritz-Ritter-Straße 10 entwendet. Der Mazda hatte einen Wert von ca. 28.000 Euro. Zuletzt wurden in Thüringen mehrmals Autos diesen Typs gestohlen.

An mehreren Autos randaliert

Am Freitag gegen 21.30 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass die Spiegel von mehreren Pkw kaputt waren. Unbekannte hatten an mehreren, auf einem Parkplatz in Jena in der Ernst-Haeckel-Straße parkenden Fahrzeugen die Außenspiegel vermutlich abgetreten oder geschlagen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Serieneinbrüche in Keller

Am Samstag gegen 7.30 Uhr bemerkte ein Hausbewohner der Zitzmannstraße 2a, in Jena, dass Unbekannte acht Kellerboxen aufgebrochen und durchwühlt hatten. Der oder die Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in die Kellerräume der Zitzmannstraße 2a und 2b. Dort brachen sie die Keller auf und durchsuchten diese. Gegenwärtig ist bekannt, dass ein hochwertiges Rennrad im Wert von ca. 2300 Euro gestohlen wurde.

Ob sonst etwas entwendet wurde konnte nicht festgestellt werden. Es sind mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden.

Des weiteren kam es in der Nacht zum Samstag zum Einbruch in zwei Keller der Anna-Siemsen-Straße 5 in Jena. Auch hier betraten der oder die Täter den Kellerbereich auf unbekannte Art und Weise. Die Keller wurden aufgebrochen und eine Kiste Bier sowie Werkzeuge wurden entwendet.