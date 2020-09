Frau überholt trotz Gegenverkehr und stößt später Tür gegen Mann - 2 Verletzte auf B7 - Randalierer

Beim Ausweichen in Gegenverkehr: Zwei Verletzte bei Unfall auf B7

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Bürgelschen Straße in Wogau ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Weil ein Kleintier über die Straße rannte, musste eine 59-jährige BMW-Fahrerin abrupt bremsen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich ein dahinter fahrender 40-jähriger Opel-Fahrer auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte hier aber frontal mit einem 64-jährigen Peugeot-Fahrer, der in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Pkws wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die B7 zeitweise voll gesperrt werden.

Randalierer im Columbus-Center

Am Sonntag gegen 16 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Columbus-Centers in Winzerla aus. Ein Zeuge teilte mit, dass er kurz zuvor Jugendliche beobachten konnte, welche im Parkhaus randalierten. Anschließend seien sie geflüchtet. Er erklärte der Polizei, dass er die Täter aber noch im Blick habe, da diese etwas abseits das Geschehen vor Ort beobachteten.

Die alarmierte Feuerwehr betrat das Objekt, konnte aber weder Rauchentwicklung, noch Feuer feststellen. Im Obergeschoss des Parkhauses wurden aber zwei Feuerlöscher entleert, zudem wurden zwei Feuermelder betätigt und ein Feuerlöschschlauch ausgerollt, aus welchem Wasser austrat. Die Jugendlichen, welche sich hinter Mülltonnen versteckten, konnte die Polizei stellen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauch von Nothilfemitteln.

62-Jährige überholt trotz Gegenverkehr und stößt später Tür gegen Mann

Zwischen Kahla und Hummelshain kam es am Sonntag zu einem gefährlichen Überholmanöver einer 62-jährigen Opel-Fahrerin. In einer Kurve entschloss sich die Frau, den vor ihr fahrenden VW trotz Gegenverkehr zu überholen. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten stark bremsen und der überholte VW musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Um die Raserin zur Rede zu stellen, folgten die 41-jährige VW-Fahrerin und ihr 41-jähriger Beifahrer dem Opel bis Hummelshain.

Dort kam es zur Auseinandersetzung zwischen den Fahrzeuginsassen, wobei die 62-Jährige mehrmals die Fahrzeugtür so aufschlug, dass sie gegen den 41-Jährigen stieß, der die Frau auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen wollte. Gegen die 62-jährige Dame wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung ermittelt.

Handtaschendieb geschnappt

Am Sonntagabend entwendete ein Fahrradfahrer in Hermsdorf die Brieftasche einer älteren Frau. Die 85-Jährige stellte ihre Handtasche neben den Mülltonnen ab. Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte der Täter aus, begab sich zur Tasche und entnahm daraus eine Plastiktüte mit der Brieftasche der Dame. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Täter im nahen Umfeld durch Polizeibeamte gestellt werden. Auch die Geldbörse wurde bei dem 40-Jährigen Rumänen aufgefunden. Der Täter gab auf Nachfrage an, dass er dachte, dass es sich um Müll handle, da die Tasche neben den Müllcontainern abgestellt wurde. Gegen ihn wurde, trotz guter Ausredenversuche, ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Mann kommt mit Pistole in die Notaufnahme des Klinikums Jena

Weitere Meldungen der Polizei