Mit dem im Stadtrat von Jena ausgerufenen Klimanotstand allein ist es nicht getan. Fridays for Future Jena kündigt weitere Demonstrationen an.

Klimapolitik Fridays for Future Jena kündigt die nächste Großdemo an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fridays for Future Jena kündigt die nächste Großdemo an

Fridays for Future Jena kündigt die nächste Großdemo für den 29. November an. Um 16 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung an der Stadtkirche. Eine Demonstration mit vielfältigen Redebeiträgen soll zu einer symbolischen Abschlussaktion führen: Aus Teelichtern werden die Fridays die Umrisse der Welt darstellen. Unter dem Motto „Ein Lichtblick fürs Klima - wo sind die Leuchten am GroKo-Himmel?“ wollen sie den Protest erneut kreativ auf die Straße tragen. Für das Gelingen der Aktion bitten sie darum, Teelichter in Gläsern mitzubringen.

Die Jenaer Demonstration wird zudem den Abschluss der Aktions- und Bildungswoche „Public Climate School“ markieren, die von der neu gegründeten Gruppe „Students for Future Jena“ organisiert wird. Im Zuge dessen soll in der Woche vom 25. bis 29. November an Uni und Hochschule der normale Betrieb aufgebrochen und durch informative wie auch interaktive Veranstaltungen mit Schwerpunkt Klima und Umweltkrise der Fokus auf die drängendsten Fragen unserer Zeit gelegt werden. Höhepunkt wird dabei die Vollversammlung an der Friedrich-Schiller-Universität sein, bei der die versammelte Studierendenschaft Forderungen zum Klimaschutz an die Universität stellen wird.

„Ende November werden wir auch in Jena zeigen, dass die Klimabewegung noch lange nicht fertig ist. Mit ihren Reaktionen auf uns hat die Bundesregierung bisher lediglich klar gemacht, dass sie kein bisschen verstanden hat, auf welche Katastrophe wir mit dem aktuellen Kurs des ,Weiter soʹ zusteuern“, sagt Robert Pauli von Ortsgruppe Jena.

Freitag, 29. November, 16 Uhr an der Stadtkirche