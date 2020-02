Friedensgöttin hat alten Platz am Camburger Denkmal wieder

Die warmen Sonnenstrahlen locken auf den Gräbern des Camburger Friedhofes Schneeglöckchen und Krokusse aus dem Winterschlaf und lassen die ersten, frisch gepflanzten Stiefmütterchen leuchten. Am oberen Ende des Hauptweges sorgen die Sonnenstrahlen sogar für ein goldenes Leuchten. Dort steht seit kurzem wieder Eirene, die Friedensgöttin, an ihrem angestammten Platz auf dem Sockel des Kriegsopferdenkmals.

Camburger Statue war vor Jahren demontiert worden

Die Figur der Trauernden, die in ihrer Hand einen grünen Palmwedel als Zeichen des Friedens hält, hatte viele Jahre lang in einem Nebenraum der Trauerhalle des Friedhofs in der Ecke gestanden. Ihr Platz auf dem Denkmal, das dank reichlicher Spenden aus der Camburger Bürgerschaft 1922 eingeweiht worden war, blieb lange verwaist. „Die Statue war vor vielen Jahren demontiert worden, weil man Angst hatte, dass sie Vandalen oder Dieben zum Opfer fällt“, berichtete Danny Schönau. Der junge Mann hatte im Sommer vergangenen Jahres die Initiative ergriffen und seither Unterstützer für die Sanierung des fast 100 Jahre alten Gedenksteins gesucht. Schönau und die anderen aktiven Kirchgemeinde-Mitglieder waren dabei erfolgreich, das kann man heute auf dem Friedhof sehen.

Der helle Sandstein leuchtet wieder, kein Moos, Efeu oder Staub vieler Jahrzehnte sind mehr auf ihm zu sehen. „Dafür haben in bester Manier Steinmetz Holger Schöne und seine Kollegen gesorgt“, sagt Schönau anerkennend. Es sei ein gutes Stück Arbeit gewesen, den Stein von den Verwitterungsspuren eines Jahrhunderts zu befreien, räumt Schöne ein. Das Denkmal wurde aus Freiburger Kalkstein gefertigt. „Der ist sehr weich, Wind und Wetter hinterlassen hier schnell Spuren. Aber der Stein war eben in der Region verfügbar und musste nicht umständlich und teuer von woanders herangeschafft werden“, erklärt sich der Steinmetz die damalige Materialauswahl. Zwei seiner Männer hatten gut zwei Tage zu tun, den Gedenkstein abzustrahlen, die Fugen zu erneuern und das Ganze komplett mit einer Imprägnierung zu versehen. Diese sei wasserabweisend und mache den Stein jetzt weniger anfällig für Moose. „Schön ist auch, dass Mitarbeiter des Friedhofs parallel dem Moos auf den Platten rund um den Gedenkstein und auf der kleinen Mauer zu Leibe gerückt sind“, freut sich Schönau. Auch das Umfeld trage nun dazu bei, „dass dies wieder ein würdiger Ort des Gedenkens an die Opfer des Ersten Weltkrieges ist“, sagte er. Blumen, Kerzen und Einpflanzungen, die auf dem Denkmalssockel drapiert wurden, zeigten, dass die Camburger diesen Gedenkort annähmen.

Schönau und Schöne sind froh über das Ergebnis, wissen aber auch, dass die Arbeit damit noch nicht getan ist. „Der zweite Teil des Vorhabens ist wahrscheinlich der Schwierigere“, sagt Schönau. „Wir wollen, dass auf den beiden Tafeln am Fuße des Gedenksteins die Namen der Gefallenen wieder lesbar werden, dass sie damit dem Vergessen entrissen werden.“

Arbeit an Kriegsopferdenkmalen macht nachdenklich

„Wenn man über die alten Tafeln gebeugt versucht, Namen zu entziffern, dann kommen wie von allein die Gedanken darüber, wer diese Männer denn waren, und warum sie ihr Leben verlieren mussten“, sagt Holger Schöne. „Die meisten waren noch so jung, kaum 20 und hatten doch bestimmt Träume für ihr Leben. Doch der Krieg hat sie viel zu früh beendet, hat ihren Familien, Frauen, Freundinnen und vielleicht Kindern viel Leid gebracht“, denkt Schöne. Immerhin 93 Familien in dieser kleinen Stadt haben in jenem Krieg von 1914 bis 1918 Söhne, Männer oder Väter verloren. Das sollte doch jeden mahnen, den Frieden, den wir hier seit langem haben, Wert zu schätzen, ist er überzeugt. Der Stein am Fuß des Denkmals ist extrem verwittert, nur einzelne Jahreszahlen und Namen, oft nur Buchstabenfragmente, sind noch zu erkennen. „Wir haben jedoch in alten Aufzeichnungen aus dem Camburger Tageblatt eine Liste mit 93 Namen von Männern aus Camburg und Dörfern in der Umgebung gefunden, die im Krieg umgekommen sind, so dass wir ihre Namen auf den Gedenkstein bringen können“, berichtet Schönau. Dass auf einer der Tafeln auch der Name eines seiner Großväter steht, hat Danny Schönau erst in den letzten Monaten bei der Recherche zum Denkmal erfahren. „Ich bin in den Namenslisten auf Otto Schmidt gestoßen, der 1918 bei Paris gefallen ist. Da dachte ich: Den Namen kennst du doch, der steht doch in unserem Stammbaum. Otto Schmidt stammt aus der Familie meiner Frau“, berichtet Schönau.

Camburger sollen nach alten Fotografien suchen

Um die Namenstafeln so authentisch wie möglich wiederherstellen zu können, rufen die Akteure die Camburger zur Mithilfe auf. „Wir brauchen noch genaue Kenntnis über die Anordnung der Namen oder die verwendete Schrift, helfen könnten uns da alte Fotos. Deshalb bitten wir die Camburger, doch noch einmal in alte Fotoalben oder Schachteln mit Hinterlassenschaften von Großeltern oder Verwandten zu schauen. Vielleicht finden sich Aufnahmen vom Totensonntag 1922, an dem das Denkmal feierlich eingeweiht wurde“, erklärt Schönau. Und natürlich werden für das Projekt noch weitere Spenden gebraucht. Die Camburger sind optimistisch, vielleicht zum Totensonntag 2020 schon einen weiteren Sanierungsfortschritt am Mahnmal präsentieren zu können. Die Kirchgemeinde plane dafür eine Veranstaltung.