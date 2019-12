Jena. Am Waldrand in Jena-Nord brannte am Dienstag eine Laube. Die Feuerwehr konnte trotz schneller Anfahrt die Gartenlaube nicht mehr retten.

Gartenlaube in Jena-Nord niedergebrannt

Eine Gartenlaube in Jena-Nord ist am Dienstagnachmittag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Als die Berufsfeuerwehr am oberen Ende der Straße An der Eule eintraf, stand die Laube bereits voll in Flammen. Mehrere Bürger hatten den Notruf gewählt, um das Feuer zu melden. Gelöscht mit den Vorräten zweier Tanklöschfahrzeuge und mit Wasser aus einem Hydranten an der Ecke zur Rheinlandstraße. Verletzt wurde niemand.

Nachbarn zeigte sich bestürzt über das Niederbrennen der Laube. Einer der Anrufer hatte auch einen Dachstuhlbrand an einem benachbarten Gebäude gemeldet, was aber nicht der Fall war. So konnten weitere losgeschickte Einheiten wieder abdrehen.

Zu den Ursachen des Feuers ist bisher nichts bekannt. Das Gartengrundstück grenzt direkt an ein bewohntes Gebäude. Oberhalb der Laube gibt es weitere Gartengrundstücke und danach folgt der Wald. Einmal mehr war die Anfahrt und vor allem die Abreise der Feuerwehrfahrzeuge eine Herausforderung. Das Endstück der „Eule“ ist eine einspurige und steile Straße.

Der Rauch war auch von Nachbargrundstücken zu sehen. Foto: Thomas BeieR

Schwierige Geländeverhältnisse beim Löschen. Foto: Thomas BeieR