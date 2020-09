Gefährliches Pflaster für Katzen in Jenas Dörfern

Sylwia Handrick hat am Tor ihres Hauses in Closewitz zwei große Plakate aufgehängt, auf der um Hilfe bei der Suche nach ihren beiden vermissten Karzen gebeten wird.

Sie fallen so richtig auf: die zwei riesigen Plakate am Tor eines Hauses in der Ortsmitte von Closewitz. Zwei Katzen sind abgebildet, die schmerzlich in jenem Haus vermisst werden. Dass Katzen mitunter entlaufen, ist zwar nicht ganz ungewöhnlich. Doch, dass dies in jüngster Zeit massiv in Closewitz und Cospeda aufgetreten ist, das ist dann doch erstaunlich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte.