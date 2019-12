Gesammelt und aufgespießt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehrmann Uwe Koch hatte in dieser Woche seine letzte Dienstschicht. Seinen letzten Wunsch vor dem Ruhestand erfüllten ihm die Kollegen gern: Noch mal an einer Übung der Höhenrettung teilnehmen! Und genauso, wie alle Uwe Koch kennen, hing er dabei nicht in den Seilen, sondern legte sich mächtig ins Zeug, um zu zeigen, was in ihm steckt! Seit etwa einem Jahrzehnt koordiniert Uwe Koch die Ausbildung bei der Jenaer Feuerwehr. Zur Feuerwehr kam er über die Betriebsfeuerwehr bei Zeiss.

Meine Herren und Damen!

Oh, oh, oh! Was hat er da gerade gesagt? Awo-Regionalverbands-Chef Frank Albrecht ließ am Freitag Zuhörer stutzen, als er in Jena anlässlich eines Kindergarten-Bauprojekts das Wort ergriff: „Meine Herren und Damen ...“ Selbst Leute, die das allgegenwärtige „Durchdschendern“ der Sprache nervt, mögen gedacht haben, dass sich niemand mit der „Ladys first“-Maßgabe einen Zacken aus der Krone bricht. Aber Albrecht erläuterte umgehend: Derart habe Marie Juchacz ihre Rede begonnen, mit der sie als erste Frau vor einem deutschen Parlament sprechen durfte. Damals am 19. Februar 1919 in der Weimarer Nationalversammlung. Da Marie Juchacz zudem am Freitag vor 100 Jahren die Awo gegründet hatte, lag es für Frank Albrecht besonders nahe, den damaligen fein ironischen Zungenschlag der SPD-Abgeordneten aufzugreifen. Die Ironie muss 1919 in der stark männlich dominierten Nationalversammlung angekommen sein. Der Parlamentsprotokollant notierte auf Marie Juchaczs Anrede hin: „Heiterkeit“.