Gesellschafter erfährt Jenaer Personalie aus den Medien

In einer E-Mail an die über 850 Mitglieder der Genossenschaft betonen Reinhard Guthke, Aufsichtsratsvorsitzender der Bürger-Energie Jena (BEJ), als Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und BEJ-Vorstand Gunther Lorenz als Mitglied der Gesellschafterversammlung, diesen Schritt zu bedauern. Man wisse nicht wesentlich mehr als das, „was in den Medien kommuniziert wurde, nämlich dass diese Entscheidungen in der Stadtpolitik, also dem Hauptgesellschafter der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, getroffen wurden“.

Die Genossenschaft ist der kleinste Gesellschafter der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und hält zwei Prozent: Die weiteren Gesellschafter sind die Stadtwerke GmbH (72,1 Prozent), das Stadtmarketing Pößneck (5,9 Prozent) und die Thüga AG in München (20 Prozent). Die Kritik reißt nicht ab: So fragt sich der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos), was das „Postengeschacher“ rund um die 1600 Mitarbeiter starke kommunale Firmengruppe in einer Zeit soll, in welcher gerade ein Versorger Ruhe und Zuverlässigkeit ausstrahlen sollte (wir berichteten). Auch Stadträte wie Heiko Knopf und Frank Schenker (Bündnisgrüne), Jörg Vogel und Reinhard Wöckel (Linke) kritisierten bereits die Personalie. Am vergangenen Mittwoch informierte das Rathaus darüber, dass die Geschäftsführer Thomas Zaremba und Thomas Dirkes das Unternehmen 2021 planmäßig verlassen werden. Es habe unterschiedliche Auffassungen zur Neuausrichtung der Holding gegeben.