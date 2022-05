Glücksorte in und um Jena: Neuer Reiseführer gibt Ausflugstipps

80 "Glücksorte in und um Jena" führt Autorin Juliane Israel in einem neuen Buch auf. Das Paradies mit der Skaterbahn ist einer ihrer persönlichen Lieblingsorte, um das Leben der Stadt zu fühlen, im Grünen zu sein und Menschen zu beobachten.

Jena/Saale-Holzland. Die „Glücksorte in und um Jena“ hat Reisebuchautorin Juliane Israel zusammengefasst. Selbst Alteingesessene können neue Ausflugstipps entdecken.

In ein Labyrinth laufen, die Familie mit Farbkugeln beschießen oder durch einen märchenhaften Garten schlendern, das sind nur einige der Tipps, auf die ein neues Buch aufmerksam macht. In „Glücksorte in und um Jena“ nimmt Juliane Israel 80 Ausflugsziele in der Region unter die Lupe.

Die in einem kleinen Ort bei Jena wohnende Reisebuchautorin, die zudem als Medienpädagogin und Radiomoderatorin tätig ist, recherchierte bereits in Costa Rica und Mexiko für Buchprojekte. Jetzt ging das Projekt für den Droste-Verlag bei ihr ein, der die Buchreihe bereits für andere Städte wie Weimar und Erfurt aufgelegt hat. „Es ist schön, weil es vor der Haustür ist“, sagt Israel. Mit der Familie im Gepäck konnte sie nach und nach die Ziele testen.

Der Autorin, die 2001 nach Jena zog, fielen auf Anhieb viele Glücksorte ein. „Ich habe aber auch Freunde gefragt und sehr auf die Ausgewogenheit geachtet“, sagt sie. Kulinarische Tipps wie in der Wagnergasse, spannende Entdeckungen in Nebra oder ruhige Orte, um die Gedanken fließen zu lassen, kommen im Buch vor. Dazu fließen auch historische Details und kleine Geschichten ein.

Maximal 50 Kilometer entfernt von Jena dürfen die „Glücksorte“ zu finden sein. „So können wunderschöne Orte bekannter gemacht werden“, sagt Juliane Israel. Die Ausstellung zur Himmelsscheibe in Nebra sei ihres Erachtens viel zu wenig in der Region bekannt. Sie selbst entdeckte zudem neue Ausflugsziele und fand zu früheren Lieblingsorten zurück. Zum Beispiel auf den Historischen Johannisfriedhof, dessen Ruhe sie als Studentin zum Lernen nutzte. „Die Verbindung zwischen Toten und Lebenden schafft eine besondere Atmosphäre“, sagt sie.

Die Zielgruppe für das Buch seien keineswegs nur Touristen, sondern auch neu Hinzugezogene und Alteingesessene wie Familien, die „ein schönes Ziel am Wochenende suchen“.

Erhältlich ist „Glücksorte in und um Jena“ in den Jenaer Buchhandlungen, im Besucherzentrum der Leuchtenburg sowie online über den Droste-Verlag.