JEs ist schon paradox: Da hat Jena nun mit der Göhre am Markt ein fix und fertig saniertes Stadtmuseum und kann es nicht eröffnen. Die Pandemie und ihre Auflagen lassen es nicht zu. Die Museen sollen weiter geschlossen bleiben. Mit der geplanten Neueröffnung der Göhre am 5. Dezember wird es also nichts. Man muss wohl auf Januar/Februar hoffen.

Sowas gibts auch: Kostenrahmen unterschritten

Dabei lief es seit Sanierungsbeginn im Mai wie am Schnürchen. Schon Mitte September fiel das Gerüst, und die Wochen danach wurden die Restarbeiten in dem Gebäudekomplex zwischen Markt und Saalstraße erledigt. Man lag pünktlich im Termin, sagt Projektleiter Wolfgang Winkler vom zuständigen Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ). Und das sogar noch unterhalb des Kostenplans, betont Jenakultur-Werkleiter Jonas Zipf. Dies könne ja wahrlich nicht von vielen Bauvorhaben der öffentlichen Hand in Deutschland behauptet werden.

Der Museumskomplex, bestehend aus dem 1319 erstmals erwähnten Gebäude am Markt, der Neuen Göhre in der Saalstraße und dem dazwischen befindlichen Bau mit dem Treppenhaus, befindet sich jetzt in einem solch hervorragenden baulichen Zustand wie seit Jahrzehnten nicht, ist Winkler überzeugt. Man könne jetzt von einer ganz neuen Qualität sprechen, die das Bauwerk aufweise. Bis zu einer Million Euro seien insgesamt, einschließlich aller baulicher, technischer und Service-Leistungen, in die Sanierung geflossen. Damit sei es gelungen, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude für sehr lange Zeit zu sichern. Etwa 20 Firmen waren an den Arbeiten beteiligt gewesen.

Sichtbarstes Zeichen der Erneuerung ist die Fassade mit allen 140 erneuerten Fenstern und dem wieder zu altem Glanz verholfenen Fachwerk. Auch die Passage durch das Museum wurde gereinigt und mit frischer Farbe versehen.

Wirksame Mittel zur Taubenvergrämung

Viele Details wurden restauriert, Simsverblechungen ausgewechselt, und auch das Weingitter am Durchgang zur Neuen Göhre ist aufgearbeitet worden. Winkler hebt zudem die umfassende Maßnahme für eine wirksamere Tauben-Vergrämung hervor. Die alten Vorrichtungen dafür seien zumeist kaputt gewesen. Das Umfeld, der Durchgang und das Mauerwerk hätten in all den Jahren stark unter dem Taubendreck gelitten.

Was die abendliche Beleuchtung der Alten Göre angeht, so sollen hier noch neue LED-Scheinwerfer im Boden eingebracht werden. Man will das mittelalterliche Gebäude abends noch wirksamer in Szene setzen.

Im Inneren wurden Garderobe und Foyer renoviert, die Räume gemalert, der Fußboden erneuert und moderne Klimatechnik eingebaut. Darüber freut sich vor allem Museumsleiter Erik Stephan. Denn zusammen mit weiteren Veränderungen sei dies wichtig, um optimale Bedingungen zur Präsentation hochkarätiger Ausstellungen zu schaffen. Dafür wurde viel geleistet. „Wir mussten im Rahmen der Sanierung immer wieder mit unseren Sammlungen in andere Räume ziehen. Vieles musste eingelagert werden. Das war ein riesiger Aufwand für all unsere Mitarbeiter", berichte Stephan. Diese intern erbrachte Leistung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei gar nicht hoch genug zu würdigen, unterstreicht auch Jenakulturchef Zipf.

Zwar bleibt die Pforte des Stadtmuseums wegen Corona weiter verschlossen. Doch im Inneren geht die Arbeit weiter. So seien mittlerweile zwei Etagen der Stadtgeschichte und der Keller wieder besuchsbereit gestaltet. Die Sonderausstellung zum Porzellan der Burgauer Manufaktur Selle, die durch Corona unterbrochen worden ist, steht auch zur Besichtigung bereit. Ebenso wie eine neue Ausstellung in der Kunstsammlung. Dort hat jetzt der Fotograf Julian Röder seine großformatigen und beeindruckenden Fotos aufgehängt.

Hinzu kommt in den nächsten Tagen der vietnamesische Maler Nguyen Xuan Huy mit seiner Ausstellung. „Wir sind startklar für eine baldige Wiedereröffnung", hoffen Zipf und Stephan.