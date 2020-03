Größtes Bauprojekt Thüringens: Baustart am neuen Campus in Jena

Noch liegt der große Platz am Rande des Jenaer Stadtzentrums brach. Zwei große Baumaschinen künden aber schon davon, dass hier am Montag das größte Hochschulbauprojekt Thüringens startet: Bis 2025 soll ein neuer Campus entstehen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 190 Millionen Euro, davon fördert die Europäische Union fast 81 Millionen Euro.

Rechenzentrum und mehrere Fachbereiche kommen unter

Mit dem Spezialtiefbau startet das Bauvorhaben für die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Der Campus soll das Institut für Psychologie, die Fakultät für Mathematik und Informatik, den Standort „Naturwissenschaften und Vorklinikum“ der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, eine Cafeteria und das neue Universitätsrechenzentrum beherbergen.

Das Rechenzentrum und die Fakultät für Mathematik und Informatik sollen bereits bis Ende 2023 stehen. Hintergrund ist, dass die Gelder für diese Gebäude aus dem aktuellen EU-Fonds fließen. Die Stadt Jena will auf dem Areal zudem ein Parkhaus errichten. Bislang war der Platz in Nachbarschaft des historischen Universitätshauptgebäudes zu großen Teilen für Stellplätze genutzt worden, die nun fehlen.

Universität sieht Attraktivität gestärkt

„Die Investitionen, die hier in die Uni getätigt werden, fließen in die Stadt zurück: durch die Gewinnung talentierter Studenten, herausragender Forscher und durch die längst überfällige Schließung einer Baulücke inmitten der Stadt“, sagt der Universitätspräsident Walter Rosenthal. Bislang sind die Institute und Einrichtungen dezentral untergebracht, was den Nutzungsanforderungen nicht mehr genügt.

Das Bauprojekt basiert auf dem preisgekrönten Entwurf des Büros Code Unique Architekten BDA mit Querfeldeins aus Dresden, das sich 2017 in einem Wettbewerb gegen 88 Konkurrenten durchgesetzt hatte. Nach Angaben des Infrastrukturministeriums liegen die Planung und der Bauablauf im Terminplan. Geachtet werde auf Energieeffizienz. So nutzen alle Teilobjekte die Abwärme aus dem Rechenzentrum und gewinnen weitere Energie über Photovoltaik-Anlagen und Erdwärmesonden.

„Der neue Campus bietet die gute Möglichkeit, das universitäre und städtische Leben noch enger miteinander zu verbinden“, sagt Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke).

Tiefensee: Wettbewerb um beste Köpfe

Das Bauvorhaben sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Jenaer Universität ihre Position als eine der führenden Unis bundesweit behaupten und weiter ausbauen könne, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD): „Das ist ein weiteres wichtiges Argument im Wettbewerb um die besten Köpfe.“ Ähnliche Hoffnung macht sich der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP), weil es mit dem neuen Campus umso mehr gelingen werde, „als attraktiver Wissenschaftsstandort wahrgenommen zu werden“.