Großbaum-Fachmann sieht schwarz für die Zwätzener Linden

Vier von sechs großen Bäumen sind nach einer Woche im Zwätzener Philosophenviertel „umgetopft“. Die Linden waren auf dem Grünstreifen an der Leibnizstraße dem Leitungsbau zum Wohngebiet „Am Oelste“ im Weg. Die Stadtverwaltung trägt die Umpflanzung des städtischen Immobilienbetriebes KIJ mit. Externe Experten bleiben skeptisch.

Der Jenaer Ulrich Wever, der 1974 eine Meisterarbeit über Produktionsverfahren von Starkbäumen und Großgehölzen geschrieben hat, meldete sich bei der Redaktion und sagte: „Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit sehe ich schwarz für die Bäume.“ Bei einer sachgerechten Vorbereitung von zwei bis drei Jahren hätte es bei den Linden sicher keine Probleme gegeben. Das Umstechen eines engeren Wurzelbereiches ist vorab in Zwätzen aber nicht erfolgt.

In den Münchener Olympiapark und nach Lobeda-West

Ulrich Wever hat sich schon vor mehreren Jahren aus dem Berufsleben verabschiedet. Er weiß aber von einer bemerkenswerten Großbaumverpflanzung in Jena zu berichteten. 1974 lieferte die Baumschule Hohenstein-Ernstthal eine Blutbuche mit einem Stammdurchmesser von mehr als 60 Zentimetern, die an der Buswendeschleife in Lobeda-West gepflanzt wurde. „Persönlich habe ich die Rotbuche mit einem Tieflader und als Zugmaschine einem Traktor ‘Pionier’ nach Jena gefahren und mit zwei sowjetischen ‘Kraz’-Kränen entladen und gepflanzt.“ Der Baum fiel in den 90er Jahren bei der Umgestaltung des Platzes.

Die Hohensteiner waren mit der Baumschule Dresden-Tolkewitz die Einzigen in der DDR, die ein Verfahren zur Großbaumverpflanzung entwickelt hatten und dies sogar im „Westen“ umsetzten. So stammten Linden und Ahornbäume für den olympischen Park in München aus der DDR.

Im Philosophenviertel haben alle Bäume Nummern. Umgepflanzt werden die Nummern 15 bis 20. Foto: Foto: Thomas Beier

Zu dem Vorhaben in Zwätzen sagt der heutige Rentner: „Ausschlaggebend bei solch einer Umpflanzung ist das Verhältnis zwischen vollausgebildetem Wurzelballen und der Baumkrone.“

In der Debatte mit Zwätzenern hatte die Stadt Jena darauf verwiesen, dass sich die mit dem Umpflanzen beauftragte Firma zur fach- und sachgerechten Durchführung verpflichtet habe.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte am Dienstag unserer Redaktion, dass die Baumumpflanzung nur eine zusätzliche Maßnahme darstelle, weil die Kollegen, die sich mit dem Thema intensiv befasst haben, gute Erfolgsaussichten sehen. Zusätzlich zu der Umpflanzung würden nach Ende der Bauarbeiten ja neue Bäume gepflanzt. Die Entnahme am Altstandort sei wegen der Zwänge im Leitungsraum unvermeidbar.