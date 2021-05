Große Hilfe für das Jenaer Tierheim

René Glaser vom Tierheimverein Jena kann sich über erneute Unterstützung der Böttcher AG freuen, in die Wege geleitet von Christin Kollascheck.

Jena. Die Böttcher AG spendet nicht zum ersten Mal für das Domizil für Fundtiere in Göschwitz.

René Glaser, Vorstand im Tierheim-Verein Jena, ist kein Unbekannter bei der Böttcher AG in Jena. Schon mehrfach hat das Büromarkt-Unternehmen, das seit Jahren auf Wachstumskurs ist, dem Tierheim mit Geldspenden weitergeholfen. „Erst Ende letzten Jahres konnten wir so den Katzenflur neu fliesen, der diese Sanierung dringend nötig hatte“, erzählt Glaser.

Umso mehr freute sich der junge Mann vom Förderverein über einen Anruf, den er kürzlich von Christin Kollascheck aus Böttchers Chefetage erhielt. „Wir hatten von den Sorgen des Tierheimes gelesen, das für die geplante Fassadensanierung noch Geld braucht“, berichtet sie. Und schnell sei alles Nötige in die Wege geleitet gewesen. Jetzt konnte René Glaser einen symbolischen Scheck über 3000 Euro von Böttcher in Empfang nehmen.

„Damit sind wir unserem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Wir wollen, wenn alles gut geht, im Herbst mit der Fassadensanierung beginnen“, sagt er. Dafür müsse eine Firma beauftragt werden, das sei nicht mit ehrenamtlicher Arbeit schaffbar. Der Verein habe sich auch um Tierschutz-Fördermittel des Landes Thüringen bemüht. Und für den Tierschutz leiste die Einrichtung in Göschwitz eine Menge. Immerhin rund 200 Fundtiere wurden 2020 hier aus der Stadt Jena aufgenommen, zwei Drittel davon waren Katzen. In etwa der gleichen Größe bewege sich die Zahl der herrenlosen Tiere, die an neue Besitzer vermittelt werden können.