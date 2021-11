Großer Andrang beim Super-Impf-Samstag in Jena

Jena. Vor allem die Generalprobe im Foyer des Hörsaalzentrums ist gelungen. Hier wird am Mittwoch ein kommunal organisiertes Impfzentrum eröffnen.

Die Stadt wertet den Super-Impf-Samstag bislang als Erfolg. Die Resonanz sei enorm, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Vor allem die Generalprobe im Foyer des Hörsaalzentrums am Abbe-Campus sei gelungen. Hier wird am Mittwoch ein drittes, diesmal kommunal organisiertes, Impfzentrum in Jena eröffnen.

Um 7.30 Uhr öffnete das Impfzentrum seine Pforten, ab 5 Uhr hätten Menschen am Campus gewartet. Der Vorteil des Hörsaalzentrums ist die Weitläufigkeit im Foyer: Die Menschen können im Warmen warten. Geimpft wurde mit Biontech, etwa 480 Dosen waren vorrätig. Am Mittwoch werde mit Moderna geimpft. Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes gehörten zum nichtärztlichen Personal, zwei Mediziner klärten die Impflinge auf. Auch die Impfzentren Volksbad und Ziegesarstraße 19 sind noch bis 13.30 Uhr geöffnet, Impfpersonal ist auch in der Praxis Dr. Zink, Nollendorfer Straße 32, anwesend.

Ab 1. Dezember wird dann das kommunal organisierte Impfzentrum im Hörsaalzentrum eröffnen. In diesem wird dauerhaft das Impfen ohne Terminvereinbarung möglich sein. Die Öffnungszeiten sind zu Beginn täglich von 9 bis 19 Uhr geplant und sollen dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Jede Erstimpfung, jede Zweitimpfung und jede Boosterimpfung helfe nicht nur dem Einzelnen sich vor allem vor einem schweren und potenziell tödlichen Covid-19-Verlauf zu schützen. Darüber hinaus sei das Impfen auch der einzige Schlüssel, um die Gesundheitssysteme dauerhaft vor der Überlastung zu schützen und nicht immer wieder mit entbehrungsreichen und frustrierenden Einschränkungen leben zu müssen, sagt Gerlitz.