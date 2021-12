Großer Auftritt für Kinderkrankenschwester aus Jena: Bei Gala im ZDF ausgezeichnet

Olaf Scholz übergibt die Auszeichnung an Michaela König aus Jena.

Jena. Eine Jenaerin stand am Samstagabend bei „Ein Herz für Kinder“ auf der Bühne und erhielt einen Preis aus den Händen des künftigen Bundeskanzlers Olaf Scholz.

Der designierte neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ die Jenaer Kinderkrankenschwester Michaela König mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Das ZDF zeigte die Übergabe live in der Samstagabendshow.

Die Jenaer Kinderkrankenschwester wurde mit einer Kollegin aus Bad Oeynhausen und einem Kollegen aus Berlin stellvertretend für 48.600 Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger deutschlandweit geehrt. Sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren auf der Kinderkrebsstation am Universitätsklinikum Jena. „Für mich ist das gar keine Arbeit. Ich liebe meinen Job unglaublich“, sagte sie.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ehemaliger Patient: Sie hat immer einen guten Witz parat

Und auch ein ehemaliger Patient kam zu Wort, der fünf lange Jahre gegen den Krebs gekämpft hatte: „Die beste Krankenschwester ist Michaela. Sie hat immer einen guten Witz parat“, sagte Frederic in einem Einspielfilm.

Den Preis übergab Noch-Finanzminister Olaf Scholz. „Sie haben einen wirklich sehr schwierigen, anstrengenden und manchmal tragischen Beruf erwählt, der immer wieder beglückend ist“, sagte er. „Ich möchte mich bedanken für Ihr Engagement, Ihren Einsatz und das Engagement aller 48.000.“ Er höre immer wieder, wie groß die Überlastung im Pflegebereich sei. Die Bundesregierung werde alles dafür tun, die Arbeit in den Blick der Gesellschaft zu rücken.

Scholz appelliert in Sachen Corona-Impfung

„Die Auszeichnung ist längst verdient. Anerkennung darf sich nicht nur in Applaus erschöpfen“, sagte Scholz. Es sei ganz, ganz wichtig, die Arbeit zu unterstützen, um eine gute Gesundheitsversorgung im ganzen Land zu erreichen. Zugleich nutzte Scholz den Auftritt in der Fernsehsendung für einen Appell, die Corona-Impfung in Anspruch zu nehmen. Das unterstütze die Arbeit der Pflegekräfte, aber „auch alle diejenigen, die sich nicht impfen lassen können“.

„Danke für das, was Sie gemacht haben. Danke für das, was sie weiter leisten“, sagte Scholz bei der Übergabe des Preises. Die Spendengala spielte bis zum Ende der Übertragung über 27 Millionen Euro ein.

Wichtel gesucht: Weihnachtsgeschenke für sozial benachteiligte Familien in Ostthüringen packen

Aus tiefem Schmerz nach Fehlgeburt zur Buchautorin: Eine Eisenbergerin stellt neues Werk vor