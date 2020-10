Grüne: Ausreichend freie Parkplätze in Jena

Nach Ansicht der bündnisgrünen Stadtratsfraktion gibt es entgegen der beklagten Parkplatz-Not ausreichend freie Parkplätze.

Aus der Antwort der Stadt auf die Bürgeranfrage von Christoph Nonnast „zur Auslastung der Parkflächen im Jenaer Zentrum“ gehe hervor, dass derzeit 1542 Kurzzeitparkplätze im Innenstadtbereich vorhanden seien. Hierzu zählen Parkplätze von Goethe-Galerie, Eichplatz, Neuer Mitte, Holzmarkt, Seidelparkplatz, Krautgasse, City-Carree sowie am Haeckelplatz. Die Gesamtauslastung sei zu keinem der angefragten Zeitpunkte wochentags oder am Wochenende höher als 71 Prozent. Zusätzlich würden mit dem Bau des Wiesencenters und dem Parkhaus Inselplatz bis zu 1000 weitere Parkplätze entstehen. „Wir benötigen jetzt vor allem eine nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität, das heißt: In den Nahverkehr investieren und mehr Platz für Fußgängerinnen und Radfahrende schaffen“, sagt Fraktionschef Heiko Knopf. Statt in Parkplätze in ein durchdachtes „Park & Ride-System“ zu investieren, sei nicht nur finanziell und ökologisch nachhaltiger, sondern spare auch wichtige Flächen in der Innenstadt. Dabei müsse der ÖPNV angebunden und die Möglichkeit geschaffen werden, auch Fahrräder oder E-Bikes sicher abzustellen, sagte die Stadträtin und Zentrum-Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf.