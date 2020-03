Jena. Covid-19-Infektion an der Grundschule „Friedrich Schiller“ in Jena. Eltern sollen das Befinden der Kinder in einem Fiebertagebuch festhalten.

Grundschüler in Jena-Winzerla in Quarantäne

Nach Bekanntwerden eines Corona-Falles an der Grundschule „Friedrich Schiller“ befinden sich die Schüler in Quarantäne. „Ihr Kind bleibt ab sofort bis einschließlich 27. März mit einem Elternteil in häuslicher Quarantäne, das heißt, Kind und Mutter oder Vater halten sich – strikt getrennt! – von den übrigen Familienmitgliedern auf“, schreibt das Gesundheitsamt der Stadt in einem Brief an die Eltern.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog Die Erziehungsberechtigten sollten zweimal täglich die Körpertemperatur messen und das Befinden der Kinder in einem Fiebertagebuch festhalten. Sollte das Kind bereits Symptome wie Husten, Fieber und Halsschmerzen haben, müsse sich jedoch die ganze Familie in Quarantäne begeben und den Kontakt über die städtische Fieberhotline suchen. „Es ist für uns alle eine Ausnahmesituation, aber nur gemeinsam haben wir eine Chance, die Infektionswelle in den Griff zu bekommen", betont das Gesundheitsamt. Der Brief an die Eltern ist datiert vom 22. März. Unklar ist, wann die Covid-19-Infektion der Behörde bekannt geworden ist. In diesem Schuljahr werden 277 Mädchen und Jungen an der Grundschule in Winzerla unterrichtet.