Hausmeisters Powernapping

Thomas Beier über Wiesenmahd und Mittagsschlaf.

Über den Sensenmann sind die absonderlichsten Geschichten im Umlauf. Aus der Binswangerstraße in Lobeda-West wird nun dies berichtet: Der Mann hält sich nicht einmal an die Mittagsruhe! Denn gestern, zwischen 13 und 15 Uhr, drehte der Hausmeister Runde um Runde, um der Wiese einen Sommerschnitt zu verpassen.

Eine Leserin berichtete uns dies, weil sie aus gesundheitlichen Gründen auf Mittagsruhe angewiesen ist. Sie telefonierte schon mit Jenawohnen. Und es ist ja erwiesen, dass Mittagsschlaf nicht die schlechteste Idee ist für den Körper, solange man nicht zu lang die Augen zudrückt. Über Jenas Nachwende-OB Peter Röhlinger ist bekannt, dass er, wenn möglich, mittags zwei Stunde Pause einlegte, einfach weil der Arbeitstag sonst viel zu lang geworden wäre. Die Jenaer Stadtpolitik war dementsprechend sehr ausgeglichen.

Nun ist die Rasenmahd inzwischen fast so politisiert, wie Straßenbau im Klimazeitalter. Der eine findet nur englischen Rasen schön, der andere steht auf Blumenwiesen oder Buschland. Insektenfreundlichkeit ist eine ständige Herausforderung. Und natürlich das Mieterwohl. Könnte es sein, dass der Rasenmäher-Fahrer in Wahrheit deshalb so lange kreiste, weil er im Mittagspausen-Modus war? Eine Art Powernapping auf dem Rasentraktor machte?