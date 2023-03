Heimatcheck: Mehr soziales Engagement im Saale-Holzland benötigt

Saale-Holzland. So bewerten unsere Leser das soziale Klima im Saale-Holzland-Kreis:

Mit dem großen Heimatcheck wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie ihre Orts- und Stadtteile beurteilen. Jede Woche werten wir ein Thema unserer Umfrage aus, dieses Mal die Bewertung des sozialen Klimas.

Heimatcheck Thüringen Heimat Check Karte Soziales Klima Sozialklima Foto: Andreas Wetzel

In der Kategorie erhielt die Region Hügelland-Täler, Leuchtenburg Saalestrand und Dornburg-Camburg die beste Note (2,9). Die schlechteste Bewertung bekamen die Regionen Schkölen-Heideland sowie Bürgel und Eisenberg. Dort bewerteten unsere Leser das soziale Klima mit 3.

In der Gesamtbetrachtung bekommt das Saale-Holzland somit die Note 3 und landet gemeinsam mit Erfurt auf dem vierten Platz unter allen von uns befragten Städten und Landkreisen. Im Eichsfeld vergaben unsere Leser die beste Note (2,6). Am schlechtesten wurde der Zusammenhalt in Gera mit 3,3 bewertet.

Besserer Zusammenhalt auf dem Land als in der Stadt

Das soziale Klima im Ort schätzt Hainichens Bürgermeister Dennis Graen (parteilos) als „ziemlich gut“ ein. „Der Zusammenhalt auf dem Dorf ist doch etwas anderes als in der Stadt“, sagt er. Jeder kenne jeden, und wenn man mal Hilfe brauche, bemerkten es die Nachbarn oft selbst. Dadurch, dass viele junge Menschen wegen der Arbeit wegziehen, merke man jedoch auch, dass in den örtlichen Vereinen der Nachwuchs fehle. „Wir können uns aber nicht beklagen“, so Graen.

Für den Bürgermeister von Tröbnitz Wolfgang Fiedler (CDU) habe sich der Zusammenhalt in der Gemeinde insbesondere seit Corona deutlich verschlechtert. Infolge des Ukrainekrieges habe sich die Stimmungslage weiter verschlimmert. „Die Mitmachqualität, die wir seit 30 Jahren in Tröbnitz hatten, hat immer mehr abgenommen“, sagt Fiedler. Das Miteinander sei früher deutlich besser gewesen. Insgesamt sei es mühsam, Vereine und Menschen zusammen zu halten. Auch fehle in Vereinen wie dem Heimatverein der Nachwuchs, so Fiedler.

Auf dem Land braucht es mehr Ehrenamtliche

Logo Heimatcheck Thüringen 2022 titelneutral Foto: Funke

Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU) bewertet den Zusammenhalt in Dornburg-Camburg als „sehr stark“, seien manche gesellschaftlichen Entwicklungen und die damit verbundenen Anspannungen der Leute überall spürbar. Auch wenn alle um Nachwuchs kämpften seien die Vereine in der Stadt gut aufgestellt. Der Zusammenhalt in den Vereinen sei sehr gut; untereinander hälfen sich auch alle gegenseitig aus. Doch bemerkt auch Storch, dass das Engagement nachlässt, obwohl es das besonders in den ländlichen Regionen braucht: „Das gesellschaftliche Leben auf dem Land lebt vom Ehrenamt“, sagt die Bürgermeisterin.