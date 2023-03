Heimatforscherin erzählt vom Tautenburger Geschichte

Tautenburg. Vortrag beleuchtet das Dorfleben zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert. Eine Fantasiereise gibt Einblicke in das bisher ungesehene Innere eines Bauwerks.

Im Rahmen der diesjährigen 800-Jahrfeier in Tautenburg hält Franziska Hagner am Freitag einen Vortrag zur Geschichte des Ortes. Unter dem Titel „Leben in Tautenburg vom 16. bis 19. Jahrhundert – Neues aus alten Akten“ berichtet Hagner über ihre gesammelten Erkenntnisse. Da schon sehr viel über die Tautenburg selbst geschrieben worden sei, sei es ihr Ziel gewesen, das Alltagsleben im Dorf zu betrachten, so Hagner.

So wird sie in ihrem Vortrag unter anderem über die Rolle von Bier im Leben der Dorfbewohner berichten, wie etwa die Bierstrafe. Diese wurde verhängt, um den Dorffrieden wiederherzustellen. Ein Bewohner musste dabei einem anderen ein Bier ausgeben. Da das Leben in Tautenburg besonders hart gewesen sei, wolle Hagner auch die Unterschiede zwischen Tautenburgern und den Bewohnern anderer Dörfer beleuchten.

Andere Fragen, die sie klären will, sind, wie Tautenburg durch den 30-Jährigen Krieg kam oder wie die alte Dorfkirche einmal aussah. Zudem wird es eine Fantasiereise in das Innere der Tautenburg geben. Franziska Hagner beschäftigt sich seit etwa 18 Jahren mit Regionalgeschichte. Für ihre Recherchen besuchte sie die Staatsarchive Dresden, Weimar und Wernigerode.

Haus auf der Wiese, Freitag, 24. März, 19 Uhr. Dauer: rund 90 Minuten.