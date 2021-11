Hermsdorfer Gespräch mit Alexander Osang

Hermsdorf. Der Autor wird in Hermsdorf zu Lesung seiner Erzählung „Fast hell“ erwartet

Die Hermsdorfer Gespräche gehen im Dezember in die nächste Runde. In der Stadtbibliothek Hermsdorf ist am Nikolaustag der Journalisten und Schriftsteller Alexander Osang zu Gast. An seine Lesung unter dem Titel „Fast hell“ schließt sich ein Gespräch an.

Zu Osangs in diesem Jahr erschienener Wende-Erzählung heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung: „Alles ist genauso passiert, soweit ich mich erinnere… Ihre Wege kreuzen sich schon, laufen nebeneinander, lange, bevor Alexander Osang beschließt, Uwes Geschichte aufzuschreiben, und mit ihm aufbricht auf einem Schiff in die Vergangenheit. Die weißen Nächte über der Ostsee – sie sind fast hell, verheißungsvoll und trügerisch, so wie die Nachwendejahre, die beide geprägt haben. Doch während Uwe der Unbestimmte, Flirrende bleibt, während sich seine Geschichte im vagen Licht der Sommernächte auflöst, beginnt für Alexander Osang eine Reise zu sich selbst, getrieben von der Frage, wie er zu dem wurde, der er ist.“ Es sei eine Erzählung von Zeiten des Umbruchs und vom Verhältnis von Wahrheit und Erinnerung. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Es gilt die 2G-Regel.

Montag, 6. Dezember, 19 Uhr, Stadtbibliothek Hermsdorf; die Veranstalter bitten um Voranmeldung in der Stadtbibliothek Hermsdorf unter der Telefonnummer 036601/577 75.