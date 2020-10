Hilfe aus der Schlossgasse für Jenas Futsal-Fans

Mancher glaubt, sich verhört zu haben: Futsal? Da war doch sicher Fußball gemeint! Tatsächlich ist Futsal in Deutschland noch nicht so bekannt. Es ist eine spezielle Form des Hallenfußballs mit einem kleineren, aber etwas schwereren und sprungreduzierten Ball sowie abweichenden Regeln. In Südamerika sowie in Süd- und Osteuropa ist Futsal längst ein beliebter Volkssport. Sogar Stars wie Christiano Ronaldo und Messi haben ihre Karriere mit Futsal begonnen.

Auch in Jena wird Futsal populärer. So gibt es eine Mannschaft, die beim FC Carl Zeiss Jena verankert ist und in der Regionalliga Nordost spielt, der momentan höchsten Spielklasse. Eine erste Bundesliga soll in den nächsten Jahren entstehen.

Jenaer wollen in der ersten Liga mitmischen

Und da wollen die Jenaer mitmischen, wie Leonhard Lemke und Björn Engmann vom Jenaer Futsal-Team betonen. Während „Leo“ im Berufsleben Deutsch-Dozent an der Universität Jena ist, studiert Björn Sportmanagement an der Uni und kümmert sich um die Futsal-Jugend.

Außerdem ist Björn Engmann auf der Suche nach Sponsoren für die Futsal-Mannschaft. Inzwischen unterstützen die Stadtwerke Jena das Team mit Trikotwerbung. Sehr gefreut haben sich Lemke und Engmann auch über das Restaurant „Köz“ in der Schlossgasse, das ebenfalls half. Gastwirt Furat Kacar, der ein Fan des FC Carl Zeiss Jena ist, hat den Hilferuf erhört und spendete 1000 Euro. Daraus könne etwas Regelmäßiges werden, kann er sich gut vorstellen.

Das Geld soll dem weiteren Aufbau von Strukturen und dem Trainingsbetrieb zugutekommen, heißt es. „Unser Ziel ist die Bundesliga, wenn sie kommt", sagt Engmann. So will man bald auch eine zweite Mannschaft aufbauen. Die Chancen stehen so schlecht nicht. In der noch jungen Saison hat das Jenaer Team zweimal gewonnen (gegen Dresden und Potsdam) und einmal verloren gegen den amtierenden Meister Hohenstein-Ernstthal. Man trainiere viermal in der Woche in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Göschwitz, wo auch Interessenten für Futsal willkommen sind.