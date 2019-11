Hobby-Krimischreiber stellen in Camburg ihre Geschichten vor

Eine alte Burg mit einem finsteren Turm, eine Kirchenruine mitten im Wald, drei prächtige Schlösser mit einem verwunschenen Park und kleine Dörfer mit alten Gehöften, in denen Scheunen und Keller manches Geheimnis bergen – die Stadt Dornburg-Camburg hat stattliches Krimi-Potenzial. Nicht, dass die Stadt und die vielen Dörfer ringsum ein Hort des Bösen seien, hier lebt man eigentlich recht friedlich und sicher. Aber wenn ein Krimi-Fan seiner Fantasie freien Lauf lässt, dann kommt manchmal Erstaunliches zutage.

Das wird bald nachzulesen sein, in einem Buch voller Kriminalgeschichten – geschrieben von Männer und Frauen aus Camburg, Dorndorf-Steudnitz und der Nachbarschaft. Sie eint ihre Liebe zum Kriminalroman und -film, für spannende Lektüre, auch brisante Themen und vielleicht das Interesse für die Abgründe der menschlichen Seele.

Als Kriminalgeschichtenschreiber ist keiner von ihnen bisher öffentlich in Erscheinung getreten, aber Lust, einmal einen eigenen Krimi zu schreiben, hatten alle. Sonst wären sie der Aufforderung, sich am Camburger Krimiprojekt zu beteiligen, nicht gefolgt. Die Idee dafür hatten Museumsleiterin Pauline Lörzer, Bibliotheksleiterin Julia Vorontsova und Bürgermeisterin Dorothea Storch. Von ihr ging vor einigen Jahren überhaupt die Anregung aus, in Ermangelung eines gedruckten Reiseführers für ihre Heimatstadt einen solchen selbst aufzulegen.

Für diesen „Reiseführer der Fantasie“ hatten Kinder aus Dornburg-Camburg Geschichten geschrieben, die an vielen Orten und Plätzen der Stadt spielten. Für die zweite Ausgabe der selbst geschriebenen Reiseführer hatten Senioren ihre Erinnerungen festgehalten. Seit vergangenen Herbst nun arbeiten die Krimifans an einem „Reiseführer in die Dunkelheit“. Elf Kriminalgeschichten von neun Autoren sind dort versammelt.

Das Handwerkszeug dafür hat den Schreibern Susanne Kronenberg, Verfasserin von einem guten Dutzend Kriminalromanen, in einem Workshop vermittelt. Einen ganzen Tag lang haben die Dornburg-Camburger im vergangenen Dezember mit der Schriftstellerin an Ideen, Tatorten, Spannungsaufbau und überraschenden Lösungen gearbeitet. Das Ergebnis dessen und vieler Stunden harter Schriftstellerei liegt bald auf dem Tisch.

Am 4. Dezember stellen die Krimiautoren ihr Buch der Öffentlichkeit vor. Dazu gibt es eine Präsentation und Lesung auf der Burg. Das Buch soll dann – wie die beiden anderen, bereits in mehreren Auflagen erschienen Reiseführer – sofort zum Verkauf kommen. Krimifans können also gespannt sein.