Kahla. Dachdecker leisteten Reparaturarbeiten am Kirchturm.

Hoch hinaus am Kahlaer Gotteshaus

Diese Reparatur war unübersehbar: In dieser Woche musste ein Kran zum Einsatz kommen, um den Kirchturm der Kahlaer Stadtkirche St. Margarethen zu reparieren. Wie Maren Hellwig vom Kirchbauverein mitteilt, schwebten die Dachdecker in einer Gondel rings um den Turmhelm, um an das Schieferdach des 66 Meter hohen Turms zu gelangen.

„Nötig geworden war dieser aufwendige und spektakuläre Einsatz, da bei einem Sturm (bereits im März 2019) mindestens eine der Schieferplatten sich gelöst hatte und aufs Dach des Kirchenschiffs gefallen war“, sagt sie. Da Ferienzeit war, konnte der anliegende Hof der Altstadtschule für den Einsatz des Krans genutzt werden.