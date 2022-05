Großeinsatz der Polizei in Kahla (Symbolbild).

Illegales Mopedrennen in Kahla: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Kahla. Am Sonnabend waren über 50 Personen zu einem illegalen Rennen in den Saale-Holzland-Kreis gereist. Doch nun sind sie Teil eines Strafverfahrens.

Ein illegales Mopedrennen in einem Gewerbegebiet in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) hat am Samstagnachmittag einen großen Einsatz der Polizei ausgelöst. Über 50 Personen waren nach Angaben der Polizeiinspektion Saale-Holzland daran beteiligt.

Der Hinweis ging von Bürgern ein. Demnach sei eine erhebliche Anzahl Mopeds grob rechtswidrig und teilweise rücksichtslos durch die Ortslage Kahla gefahren. Die Rede war von 50 bis 60 Motorrädern. Die Polizei forderte die Unterstützung der Bereitschaftspolizei und der Einsatzunterstützung der Landespolizeiinspektion Jena an.

Maschinen und Mobiltelefone beschlagnahmt

Die Einsatzkräfte stellten die größere Gruppe im Gewerbegebiet „Im Camisch“ fest, das durch die große Keksfabrik bekannt ist. Einige Personen hatten mit Autos und Motorrädern die Ein- und Ausfahrten im öffentlichen Straßenraum blockiert, um so einen mehreren Hundert Meter langen Streckenabschnitt zu sichern. Dort wurden den Angaben zufolge Rennen mit den teils baulich veränderten Mopeds abgehalten. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte die Sicherstellung sämtlicher Mobiltelefone der Beteiligten sowie von fünf baulich erheblich veränderten Kleinkrafträdern. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes eines illegalen Kraftfahrzeugrennens gefertigt.

Unter den Teilnehmern, die aus Thüringen, aber auch Sachsen-Anhalt angereist waren, sind nach Angaben der Polizeiinspektion auch Minderjährige gewesen. Zeugen haben bereits Videomaterial zur Verfügung gestellt. Auf Instagram sicherte die Polizei den Aufruf zum Rennen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und Personen, welche durch die unrechtmäßigen Blockierungen der Straße behindert wurden. Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Telefon (036428) 640 melden.

Diese Strafe droht bei einem illegalen Kraftfahrzeugrennen

Auf die Ausrichtung oder die Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen stehen laut Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Wer Leib und Leben gefährdet oder hohe Sachschäden riskiert, kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

