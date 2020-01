Günter Müller Hipper (rechts) und Mathis Klinger gehörten zu den Musikern, die am Sonntag, 19. Januar, die Küche der „Noll“ übernommen hatten.

Jena. Erfolgreich übernahmen 330 Musiker des Blasmusikverein Schott Jena am Sonntag das Gasthaus „Zur Noll“. Etwa 250 Klöße wurden zubereitet.

Im Jenaer Gasthaus „Zur Noll“ gab es Thüringer Klöße aus Musikerhänden

Von Sonntagsruhe war nicht viel zu spüren. Mit flotter Blasmusik eröffnete am Sonntagmittag das Blasorchester Schott Jena den ungewöhnlichen Tag im Gasthaus „Zurr Noll“. Das Team der „Noll“ stand bereits in den Startlöchern für den alljährlich geplanten Betriebsausflug.

Wohin es gehen sollte, verriet Michaela Jahn von der „Noll“ auch zur Mittagszeit noch nicht. Einfach ins Blaue, hieß es. Und das Restaurant mit Küche wurde für einen Tag an die Schott-Blasmusiker übergeben.

Gut 250 Klöße wurden im Jenaer Gasthaus „Zur Noll“ von den Musikern geformt

Die hatten schon alles vorbereitet und machten sich in der Küche, an der Theke und im Restaurant zu schaffen. Zum Beispiel rührten Günter Müller Hipper und Mathis Klinger den Kartoffelbrei, den sie dann mit der Kloßmasse und den traditionellen Semmelbröseln zu Thüringer Klößen formten. Gut 250 Stück werden wohl serviert worden sein. Die Gäste nahmen die bereits 20. Lokalübernahme freundlich und interessiert an.