Thomas Stridde über die Wirkung neuer Anbieter im Handel.

Weshalb der Song „Wind of Change“ der Scorpions oft losorgelt, sobald die Rede auf die politische Zeitenwende vor 30 Jahren kommt? Wind der Veränderung, den gibt’s doch immer. Das muss man nun weniger auf Sturmtiefs wie „Ignatz“ am Donnerstag beziehen, der auch in Jena einiges aufgewühlt hat.

Allgemeiner gefasst: Da wäre zum Beispiel der innerstädtische Lebensmitteleinzelhandel. Schon vor Monaten sind die Würfel gefallen, dass ein großer Anbieter im demnächst öffnenden „Wiesencenter“ (früher „Schillerpassage“) an den Start geht. Und zack, schon macht in der Goethe-Galerie ein anderer großer Anbieter die Schotten dicht, um bis November im großen Stil umzubauen. Offenkundig will er gewappnet sein für den Mitbewerber am anderen Rand des Zentrums.

In kleineren stadtzentralen Lebensmittelgeschäften hatte das in den vergangenen Wochen zur Folge, dass die Kundschaft lange Warteschlangen in Kauf nehmen musste. – Weil ein großer Anbieter nun mal aktuell fehlt.

Und noch mehr „Wind of Change“ aus Richtung „Wiesencenter“: Zu den Mietern gehört dort ein großer Fitness-Anbieter. Der hat mal eben ein vormaliges Reisebüro am Teichgraben gemietet, um Mitgliedsverträge zu verkaufen. In Jenas etablierten Fitness-Studios orgeln bestimmt schon die Scorpions.