In 100 Jahren von Ostpreußen in den Ural und dann nach Jena

Ja sicher, mit 100 Jahren geht manches nicht mehr so ganz einfach wie mit 20. Aber Hauptsache, der Kopf ist noch in Ordnung. Bei Frieda Weißmann ist das jedenfalls so. So konnte sie am Montag ihrem Gratulanten, dem Grünen-Politiker Adam Schlüssler, Ortsteilbürgermeister von Jena-Süd, auch gleich mit Wissen zum Parteitag der Grünen am Wochenende überraschen. Und ihr Sohn verwies sogleich darauf, dass bei Fragen nach dem politischen Weltgeschehen sich die Familienmitglieder stets gern an Oma Frieda wenden. Denn die weiß Bescheid, liest täglich Zeitung und informiert sich im Fernsehen über die Welt.