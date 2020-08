In Jena Frau schwer an Covid-19 erkrankt

Dem Fachdienst Gesundheit ist eine weitere Corona-Erkrankung gemeldet worden. Betroffen sei eine Frau, die derzeit im Universitätsklinikum behandelt wird. Die Krankheit verlaufe schwer. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Das bestätigte am Mittwoch die Stadt. Über das Alter der Frau machte die Verwaltung keine Angaben. Einen Zusammenhang mit dem Urlaubsrückkehrer, der ebenfalls an Covid-19 erkrankt sei, gebe es allerdings nicht. Die Mitglieder seiner Familie befänden sich in Quarantäne. Die Familie war im Ausland, aber außerhalb eines Risikogebietes.

Damit sind seit Beginn der Pandemie 165 bestätigte Fälle zu vermelden, zwei davon sind aktiv. Bei 160 genesenen Menschen starben 3 an den Folgen von Covid-19.

